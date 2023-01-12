الخميس 19 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 12 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المغرب يعتذر عن المشاركة في كأس أمم أفريقيا للمحليين

منذ 25 دقيقة
آخر تحديث: 12 - يناير - 2023 12:05 مساءً
كأس أمم أفريقيا للمحليين

كأس أمم أفريقيا للمحليين

A A A
طباعة المقال

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، تعذر سفر منتخب المحليين إلى الجزائر، لخوض منافسات كأس أفريقيا 2023.

وقال الاتحاد المغربي إنه تعذر الحصول على تصريح للسفر‭ ‬عبر الخطوط الملكية.

وأوضح الاتحاد المغربي في بيان يوم الخميس أن “المنتخب الوطني لم يتمكن من السفر من مطار سلا بالرباط إلى قسنطينة للمشاركة في البطولة التي تنطلق الجمعة”.

وسبق للاتحاد المغربي التأكيد الشهر الماضي على سفر منتخب المحليين إلى الجزائر عبر الخطوط الملكية المغربية، الناقل الرسمي للمنتخب، بعد التواصل مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) باعتباره منظم البطولة.

وخاض المغرب، الفائز باللقب في آخر نسختين والذي كان سيشارك بفريق تحت 23 عاما، معسكرا في سلا وخاض مباراتين وديتين أمام إثيوبيا استعدادا للبطولة.

ويعتبر المنتخب المغربي هو حامل اللقب حيث توج به قبل 3 سنوات بالفوز على مالي 2-0 في المباراة النهائية.

ونجح منتخب المغرب في التتويج مرتين خلال عامي 2018 و2020، متساويا مع الكونغو الديمقراطية.

    المزيد من منوعات

    ليونيل ميسي
    بالصور.. "قميص ذهبي" للأسطورة ميسي
    الممثلة الألمانية الشهيرة تاتيانا باتيتز
    وفاة السوبر مودل الألمانية تاتيانا باتيتز
    حمامة- تعبيرية
    في كندا.. القبض على حمامة بتهمة تجارة مخدرات

    الأكثر قراءة

    قصر العدل في بيروت
    الوفد القضائي الألماني يغادر قصر العدل غاضباً.. إليكم ما حصل!
    جبران باسيل وإبراهيم كنعان
    بين باسيل وكنعان "جرّة مكسورة"
    الدولار الأميركي
    دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه... فكم بلغ؟