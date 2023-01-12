المغرب يعتذر عن المشاركة في كأس أمم أفريقيا للمحليين

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، تعذر سفر منتخب المحليين إلى الجزائر، لخوض منافسات كأس أفريقيا 2023.

وقال الاتحاد المغربي إنه تعذر الحصول على تصريح للسفر‭ ‬عبر الخطوط الملكية.

وأوضح الاتحاد المغربي في بيان يوم الخميس أن “المنتخب الوطني لم يتمكن من السفر من مطار سلا بالرباط إلى قسنطينة للمشاركة في البطولة التي تنطلق الجمعة”.

وسبق للاتحاد المغربي التأكيد الشهر الماضي على سفر منتخب المحليين إلى الجزائر عبر الخطوط الملكية المغربية، الناقل الرسمي للمنتخب، بعد التواصل مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) باعتباره منظم البطولة.

وخاض المغرب، الفائز باللقب في آخر نسختين والذي كان سيشارك بفريق تحت 23 عاما، معسكرا في سلا وخاض مباراتين وديتين أمام إثيوبيا استعدادا للبطولة.

ويعتبر المنتخب المغربي هو حامل اللقب حيث توج به قبل 3 سنوات بالفوز على مالي 2-0 في المباراة النهائية.

ونجح منتخب المغرب في التتويج مرتين خلال عامي 2018 و2020، متساويا مع الكونغو الديمقراطية.