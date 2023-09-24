المغني آشر نجم حفل ختام دوري كرة القدم الأمريكية

أعلن الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (إن.إف.إل) وشركتا أبل ميوزيك وروك نيشن، الأحد، أن نجم موسيقى الآر اند بي آشر سيكون نجم العرض الغنائي بين شوطي المباراة الختامية للبطولة (سوبر بول) المقررة في مدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا الأمريكية يوم 11 فبراير شباط 2024.

وقال آشر في بيان “إنه لشرف عظيم أن أشارك أخيرا في عرض بمباراة سوبر بول… لا أطيق الانتظار حتى أقدم للعالم عرضا مختلفا تماما عن أي شيء رأوه مني من قبل”.

ومنذ إصدار ألبومه الأول في عام 1994، باع آشر الحائز على ثماني جوائز جرامي أكثر من 80 مليون نسخة من أغانيه حول العالم.

وصنفته مجلة بيلبورد على أنه ثاني أنجح فنان في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقال سيث دودوسكي، رئيس قسم الموسيقى في دوري كرة القدم الأمريكية، في البيان الصحفي الذي أعلن فيه القرار “آشر هو رمز تركت موسيقاه أثرا لا يُمحى على المشهد الثقافي طوال حياته المهنية”.