الأحد 17 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 11 ديسمبر 2022 |
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المكافأة التي سيتلقاها منتخب المغرب بعد تأهله لنصف نهائي المونديال

منذ 55 دقيقة
منتخب المغرب

منتخب المغرب

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من المقرر أن يحصل منتخب المغرب على مكافأة مالية ضخمة قدرها 25 مليون دولار، بعد بلوغه، لأول مرة في تاريخه، الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2022، من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفجر منتخب المغرب مفاجأة من العيار الثقيل بإطاحته بنظيره البرتغالي من الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022، إثر فوزه عليه (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد “الثمامة” بالعاصمة القطرية الدوحة، ليدخل التاريخ كأول منتخب عربي وإفريقي يبلغ دور الأربعة الكبار لكأس العالم.

وحصل منتخب المغرب على 9 ملايين دولار نتيجة المشاركة في دور المجموعات في كأس العالم 2022، و17 مليون دولار بعد بلوغه الدور ربع النهائي، وضمن الآن 25 مليون دولار بتأهله إلى الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022، من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وتعد هذه المكافأة هي الأكبر التي يحصل عليها منتخب عربي في تاريخ كأس العالم، بعدما قرر الـ”فيفا” تخصيص جوائز مالية هي الأكبر على الإطلاق خلال نهائيات مونديال قطر.

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