المكسيك تتفوق على السعودية وتودع كأس العالم معها

ودع المنتخبان المكسيكي والسعودي نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022 عقب فوز الأول على الثاني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء في ختام مباريات المجموعة الثالثة من البطولة.

وسجل هنري مراتن هدف المكسيك الأول في الدقيقة 48 قبل أن يضيف لويس تشافيز الهدف الثاني لبلاده في الدقيقة 53، فيما سجل سالم الدوسري هدف المنتخب السعودي الوحيد في الدقيقة 90+6.

ولم يكف الفوز (2-1) المنتخب المكسيكي أو يسعفه للتأهل إلى الدور ثمن النهائي وذلك بسبب تفوق المنتخب البولندي في فارق الأهداف حيث سجل هدفين وعليه هدفين فيما أحرزت المكسيك هدفين وعليها 3 أهداف، بينما أنهى المنتخبان مبارياتهما ورصيد كل منهما 4 نقاط.