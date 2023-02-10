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المكسيك تعين الأرجنتيني "كوكا" مدربا لمنتخبها الوطني لكرة القدم

منذ 25 دقيقة
الأرجنتيني دييجو كوكا

الأرجنتيني دييجو كوكا

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أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم (الجمعة 10-2-2023) تعيين الأرجنتيني دييجو كوكا مدربا للمنتخب الوطني حتى 2026 بعد رحيل جيراردو مارتينو.

وسيتولى كوكا البالغ من العمر 50 عاما المسؤولية بعد انتهاء عقد مارتينو عقب خروج المكسيك من كأس العالم في قطر العام الماضي إذ ودعت البطولة من دور المجموعات لأول مرة منذ 1978.

وقال رودريجو آريس دي بارجا مدير المنتخبات الوطنية في الاتحاد المكسيكي “أبدى دييجو اهتماما بتدريب المنتخب الوطني ويسعدنا التعاقد معه.

“إنه مدرب مجتهد يعرف كرة القدم المكسيكية جيدا وهو خبير في خطط اللعب ولديه قدرات قيادية رائعة. أعتقد أنه اعتبارا من مارس المقبل سنبدأ في تحقيق نتائج طيبة”.

ويأتي هذا التعيين بعد يوم واحد من إعلان نادي تيجرس إنهاء تعاقده مع كوكا بعد أن وافق على عرض لتدريب منتخب المكسيك.

وقال تيجرس المكسيكي في بيان “قررنا إنهاء علاقة العمل مع دييجو كوكا كمدير فني بعد أن علمنا قراره بقبول تدريب منتخب المكسيك”.

وانضم كوكا، مدرب ريسنج السابق، إلى تيجرس قبل ثلاثة أشهر فقط، واشتهر في المكسيك بتحقيق لقب الدوري مرتين متتاليتين مع أطلس في 2021 و2022، لينهي صيام النادي عن الألقاب خلال 70 عاما.

وعين تيجرس مساعده ماركو أنطونيو “تشيما” رويز مدربا جديدا للفريق.

وقال كوكا للصحفيين “بالنسبة لي ليست مجرد وظيفة أن أكون مدربا لمنتخب بلد منحني الكثير. لقد فتح أمامي الأبواب وجعلني أتطور كمحترف ومرة أخرى كمدرب.

“الحصول على فرصة لمساعدة المكسيك على تطوير فريقها الوطني شرف كبير ولن أضيعها”.

وتسعى المكسيك إلى التأهل إلى نهائيات دوري أمم منطقة الكونكاكاف في يونيو حزيران كما تتطلع لاستعادة لقب بطولة الكأس الذهبية التي ستقام بين 24 يونيو و16 يوليو تموز في الولايات المتحدة بعد خسارة اللقب لصالح الولايات المتحدة في نهائي 2021.

وستستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا كأس العالم 2026.

    المصدر :
  • رويترز

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