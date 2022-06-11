الملاكم تايسون فيوري يتفاوض لمواجهة جوشوا أو أوسيك

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن الملاكم البريطاني تايسون فيوري بطل مجلس الملاكمة العالمي لوزن الثقيل يجري محادثات لمواجهة الفائز من لقاء الإعادة بين أنطوني جوشوا وأولكسندر أوسيك رغم حديثه المتكرر عن الاعتزال.

وفاز فيوري بالضربة القاضية الفنية على مواطنه ديليان وايت أمام جمهور كبير في استاد ويمبلي اللندني في أبريل نيسان الماضي ليحتفظ باللقب وقال للجمهور بعد ذلك إنه يتوقع أن تكون هذه أخر مباراة له.

وقالت زوجته باريس لشبكة بي.تي سبورت إنه يمكن أن يعود للحلبة فقط لخوض مباراة على اللقب العالمي الموحد لوزن الثقيل.

وفاز أوسيك على جوشوا في ملعب توتنهام هوتسبير في لندن في سبتمبر أيلول العام الماضي ليحصل على ألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة والمنظمة الدولية للملاكمة.

وقال إيدي هيرن مروج مباريات جوشوا في فبراير شباط الماضي إن مباراة الإعادة بين الملاكمين ستقام في مايو أيار.

لكن المباراة تأجلت غير مرة بعد عودة أوسيك إلى وطنه أوكرانيا لمقاومة الغزو الروسي لبلاده والذي تعتبره موسكو “عملية عسكرية خاصة”.