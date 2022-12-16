الملايين في جعبة المغرب.. ومنافسة حامية بين ميسي ومبابي على 3 ألقاب

بعد محطات تاريخية عاشها عاشقو الساحرة المستديرة في قطر، اقترب مشهد النهاية في بطولة كأس العالم 2022، فيما يترقب الجميع تتويج المنتخب البطل، وأيضًا نجوم البطولة بالجوائز الفردية، تكليلًا لما قدموه من مجهود خلال مشوار المنافسة.

إذ يلعب المغرب ضد كرواتيا مساء السبت، في مباراة التتويج بالميدالية البرونزية، بينما يقام النهائي الأحد بين فرنسا والأرجنتين على استاد لوسيل.

جوائز فردية

_ ينافس حارس المغرب ياسين بونو على جائزة أفضل حارس في البطولة، لكن صعود الثنائي هوغو لوريس وإيميليانو مارتينيز إلى نهائي البطولة بعد تألق كبير منهما خلال الرحلة، قد يقلّص حظوظ بونو.

_ الجائزة الأهم في البطولة على المستوى الفردي هي جائزة أفضل لاعب، والتي يتنافس عليها ليونيل ميسي قائد الأرجنتين، وكيليان مبابي نجم فرنسا.

_ جائزة الهداف أيضًا يتنافس عليها ميسي ومبابي، كلاهما سجل 5 أهداف في البطولة حتى الآن، وقد يحسمها أحدهمها في النهائي، أو يضطران إلى تقاسمها.

_ الجائزة الثالثة التي يتنافس عليها مبابي وميسي ليست فرديّة، لكنها البطولة في حد ذاتها، وربما من يتوّج بها يحصل على الجائزتين الفرديتين بفضل معانقة الكأس الذهبية.

_ يمنح “فيفا” جائزة اللعب النظيف للفريق الذي يحصل على أقل عدد من البطاقات الملونة.

_ ولمنح فرصة للاعبين الشباب الذين لا يستطيعون مجابهة النجوم الكبار في البطولة على جائزة أفضل لاعب، استحدث فيفا جائزة أفضل لاعب شاب.

الجوائز المالية

_ ضمن منتخب المغرب أكبر جائزة مالية في تاريخ منتخبات العرب وإفريقيا وآسيا على الإطلاق بتأهله إلى المربع الذهبي.

_ يحصل المغرب على 25 مليون دولار في حالة خسارته من كرواتيا، ويرتفع الرقم إلى 27 مليون دولار إذا فاز بالمركز الثالث.

_ يحصل بطل كأس العالم على 42 مليون دولار، بينما يحصد الوصيف 30 مليونًا.

_ المنتخبات التي تأهلت إلى ربع النهائي ستحصل على 17 مليون دولار لكل فريق، و13 مليونًا لمنتخبات دور الـ16، بينما تحصل المنتخبات التي ودعت مبكرًا من الدور الأول على 9 ملايين دولار.