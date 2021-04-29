السبت 29 محرم 1444 ﻫ - 27 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الملكة إليزابيث الثانية تفاجئ تلميذة روسية وترد على رسالتها!

29 - أبريل - 2021
الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث

A A A
طباعة المقال

ذكرت القناة التلفزيونية “NTR-24” ان تلميذة روسية من مدينة نيجنيكامسك بجمهورية تتارستان تلقت رسالة من الملكة البريطانية إليزابيث الثانية.

واشارت القناة الى أن التلميذة أميرة مباركوفا، البالغة من العمر 13 عاما، كانت قد بعثت برسالة إلى الملكة البريطانية في عام 2020.

وأفيد بأن التلميذة تحدثت في الرسالة عن نفسها وهواياتها، وطرحت على إليزابيث الثانية سؤالا يقول: “كيف يمكن العيش مثل هذه الحياة الكاملة والمُرضية، لفعل كل شيء في وقتنا المضغوط والسريع”.

ونسيت التلميذة الرسالة بعد إرسالها، وتذكرتها بعد أربعة أشهر فقط، حين تلقت جوابا من الملكة البريطانية.

إليزابيث الثانية شكرت التلميذة الروسية على اهتمامها وتمنت لها النجاح في جميع مساعيها، كما حملت الرسالة التوقيع الشخصي للملكة، فوضعتها التلميذة في إطار واحتفظت بها للذكرى، وذلك بحسب RT

    المزيد من منوعات

    العنف الأسري - تعبيرية
    122 ضحية في عام واحد.. ارتفاع نسبة جرائم العنف الأسري في فرنسا
    هنا الزاهد
    بالصور.. هنا الزاهد تتصدر الترند بسبب إطلالتها المختلفة
    جيانلويجي دوناروما
    دوناروما يدخل على خط أزمة نيمار ومبابي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    هبوط مفاجئ لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟
    جورج الراسي
    بالصور والفيديو: حادث مأساوي يودي بحياة الفنان جورج الراسي
    اشتباكات عنيفة بين بلدتي حورتعلا والخضر
    بالفيديو.. اشتباكات عنيفة جداً بين بلدتين لبنانيتين