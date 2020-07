الملكة إليزابيث تشاهد إزاحة الستار عن صورتها من قصرها

حيث أزاحت وزارة الخارجية البريطانية الستار عن صورة جديدة للملكة إليزابيث رسمتها الفنانة ميريام إسكوفيت شاهدتها الملكة عبر الانترنت يوم الجمعة.

وتظهر الصورة الملكة ترتدي ثوبا أزرق تحت الركبة ولآليء وحذاء أسود بكعب منخفض وتجلس على مقعد مغطى بورق الذهب في غرفة مفروشة بشكل مزخرف مع فنجان من الشاي ومزهرية من الورد البنفسجي على طاولة بجواره.

Queen Elizabeth II has joined in the virtual unveiling of a new portrait commissioned by Britain’s Foreign Office to honor her services to diplomacy https://t.co/FcWqIWqGfJ pic.twitter.com/XYvk1ZA2rE

— KATV News (@KATVNews) July 26, 2020