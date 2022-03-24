الجمعة 22 شعبان 1443 ﻫ - 25 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الملكة إليزابيث تطرح سائل غسيل صحون برائحة البحر

منذ 9 ساعات
الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث

A A A
طباعة المقال

أطلقت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا علامتها التجارية الخاصة من سائل غسيل “الصحون” الفاخر، والمعبأ فى زجاجة ضخمة والتي من المقرر أن تباع بسعر 14.99 جنيهًا إسترلينيًا، وذلك بعد أن تم الكشف عن حبها لغسل الأطباق، وحسب ما نشر بموقع “ديلي ميل” البريطانية، بدأت صاحبة الجلالة بيع زجاجات من سائل الغسيل في منزلها في ساندرينجهام في نورفولك، بما يقرب من عشرة أضعاف تكلفة .

ويحتوي سائل غسيل الصحون المسمى بـ” The Natural Dish Wash “، والذي يتميز برائحة “نسيم البحر” ، على شعار” Royal Sandringham Estate ” الملصق على الجزء الأمامي من الزجاجة التي بسعة 500 مل، وينص الملصق الموجود على الزجاجة على ما يلي: “مستوحى من الشغف المشترك لحماية بيئتنا، لقد تعاونا مع نورفولك ناتشورال ليفينج ، لعمل غسول الأطباق باستخدام أفضل المكونات النباتية.”

وفي وقت سابق، أطلقت الملكة إليزابيث، عطراً للكلاب مصنوعاً من مكونات نباتية ومزيج من الزيوت، وتباع زجاجة العطر الـ200 مل، بـ9.99 جنيه إسترليني.
وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن ملكة بريطانيا معروفة بحبها للكلاب، وأضافت أن الملكة قد اقتنت أكثر من 30 كلباً، وتحتفظ حالياً بكلبين.
وذكرت الصحيفة أن زجاجة العطر كُتب عليها أنه يساعد الكلاب على “التخلص من أي روائح غير مرغوب فيها”.
ولفتت “ديلي ميل” إلى أن إطلاق الملكة عطر الكلاب يأتي بعد أسابيع من بيع عسل خاص بها، حيث تباع العبوة التي تزن 454 غراماً بـ14.99 جنيه إسترليني.
وقالت الصحيفة إن العسل يتم جمعه من خلايا نحل من حقول تخضع لملكية الملكة الخاصة، ووصف أحد المشترين العسل بأنه “غالٍ للغاية لكنه لذيذ ويستحق ثمنه”.

 

    المزيد من منوعات

    خسارة ايطاليا أمام مقدونيا الشمالية
    للمرة الثانية على التوالي.. إيطاليا تفشل في التأهل لكأس العالم
    ياسمين صبري
    بعيدا عن الفن.. ياسمين صبري مدافعة عن حقوق المرأة
    “أنا بنت”.. ماريتا الحلاني: حاولوا تسخيف أحلامي!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تزامناً مع إعادة فتح المصارف… الدولار ينخفض مجدداً
    بري يدعو لجلسة عامة الثلاثاء.. و”الكابيتول كونترول” على طاولة اللجان الاثنين
    أحد المقاتلين الشيشان ضد القوات الروسية في أوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بالفيديو.. صيحات “الله أكبر” خلال معارك ضد الجيش الروسي قرب “كييف”