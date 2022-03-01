الملكة إليزابيث تعاود عملها بعد تعافيها من كورونا

ذكرت صحيفة Daily Mail البريطانية أن الملكة إليزابيث عادت إلى مزاولة نشاطها المعتاد بعد 9 أيام من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وورد في تقرير الصحيفة أن الملكة أجرت اجتماعين عبر الفيديو مع سفراء أجانب من قلعة ويندسور.

وقد أظهرت العديد من الصور مكالمتي الفيديو التي تألقت الملكة خلالهما باللون الأخضر، كما قد بدا جلياً عليها أنها تتمتع بصحة جيدة. وكانت الصحيفة نفسها قد ذكرت أيضاً أن الملكة استمتعت بفترة ما بعد الظهيرة مع بعض أقارب أفراد عائلتها، حيث ذهبت الملكة البالغة من العمر 95 عاماً، إلى فروجمور في منزلها في وندسور، واجتمعت بهم للمرة الأولى بعد إصابتها بكورونا.

وكان من المفترض أن تشارك الملكة عن بعد باستخدام تطبيق مكالمات الفيديو، إلا أن ذلك لم يحصل، لكن وبحسب البيان، فإن قرار التأجيل جاء بناءً على نصيحة وزير الخارجية البريطاني للملكة.

وقد ذكرت تقارير بريطانية أن قرار التأجيل لا يتعلق بالحالة الصحية للملكة، إنما يتعلق بالظروف السياسية المستجدة عالمياً.

وكانت الملكة إليزابيث قد تعرضت في وقت سابق إلى وعكة صحية أجبرتها على التوقف عن ممارسة مهامها لمدة أربعة أشهر.

كما انتشر منذ أيام، إشاعة مفادها أن الملكة إليزابيث توفيت، ما دفع دايو أوكيويل، رئيس موظفي مجلس اللوردات، إلى الخروج لتفنيد التقرير قائلا إن التقارير الخاصة بوفاة الملكة “كاذبة”.

وأعلن قصر باكنغهام، أن الملكة البالغة من العمر 95 عامًا، تعاني عوارض خفيفة تشبه البرد بعد ثبوت إصابتها بكوفيد-19.