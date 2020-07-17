الملكة إليزابيث تمنح لقب “السير” لجامع تبرعات عمره 100

الكابتن توم مور البالغ مئة عام جمع ملايين الجنيهات لصالح القطاع الصحي في بريطانيا

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استطاع الكابتن توم مور المحارب الذي شارك في الحرب العالمية الثانية والذي يبلغ 100 عام أن يجمع ملايين الجنيهات لصالح العاملين في القطاع الصحي خلال أزمة كورونا، مما دفع الملكة إليزابيث لمنحه لقب ” السير”.

وبحسب صحيفة رويترز فإن صاحب اللقب، جمع مبلغا قدره 41 مليون دولار عندما قطع 100 لفة داخل حديقته مستعينا بإطار للمشي في نيسان في مرحلة الاستعداد للاحتفال بعيد ميلاده المئة.

لاقى فعل مور استحسانا وصدى واسعا بين جموع الناس في بريطانيا، في ظل مواجهتهم لجائحة كورونا المستمرة منذ أشهر.

ولفت قصر باكنجهام أن المراسم المقامة اليوم الجمعة ستكون خاصة، وسيرافق مور أفراد أسرته .