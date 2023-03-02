الخميس 10 شعبان 1444 ﻫ - 2 مارس 2023 |
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الملك تشارلز يطرد الأمير هاري من منزله

منذ ساعة واحدة
الملك تشارلز

الملك تشارلز

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أصدر الملك تشارلز الثالث قراره بحرمان الأمير هاري وعائلته من منزلهم Frogmore Cottage في المملكة البريطانية المتحدة ومنحه للأمير أندرو للعيش فيه.

واللافت أن هذه الخطوة جاءت بعد أن حرم الملك شقيقه من الدخول إلى شقته السابقة داخل قصر باكينغهام، وذلك بعد حوالي الـ 3 أعوام على تنحي الأمير أندرو عن واجباته الملكية، وتجريده من ألقابه الملكية.

كما سيوقف تشارلز الثالث المنحة السنوية الخاصة بأخيه في شهر نيسان المقبل، ما سيجعله عاجزاً عن دفع تكاليف مسكنه في رويال لودج.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الملك منح نجله هاري مهلة حتى الصيف المقبل لإخلاء المنزل، لكن لم تُعرف الطريقة التي أرسل بها الإشعار للأمير هاري.

واعتبر الكثير من الخبراء المختصين بالأمور الملكية أن هذه الخطوة تعكس العلاقة المتوترة بين الملك وابنه الأمير هاري، منذ إصداره لمذكراته التي تحدث بها بطريقة غير لائقة عن زوجة والده الملكة القرينة كاميلا، إضافة إلى أمور أخرى تتعلق بشقيقه الأمير وليام وزوجته أميرة ويلز كيت ميدلتون.

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