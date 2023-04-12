الملك تشارلز يكسر التقاليد الملكية بضيوف حفلة تتويجه

العالم أجمع على موعد مع الحفلة الملكية المرتقبة لتتويج الملك تشارلز التي ستشهدها قائمة ضيوف ملوك أجانب، مما يكسر التقاليد المعتادة، إذ تمثل دعوة الملوك تغييراً في قوائم التتويج السابقة للضيوف، حيث لم يحضر الملوك الأجانب عادةً حفلة تتويج الملك أو الملكة البريطانية، وبدلاً من ذلك، كانوا يرسلون عادةً الورثة أو الأقارب أو أفراد الأسرة الآخرين لتمثيلهم.

وأكدت عدة بيوت ملكية من جميع أنحاء العالم يوم أمس، الثلاثاء، حضورها حفلة تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا في 6 أيار في كنيسة وستمنستر في لندن. من السويد، سيحضر الملك كارل السادس عشر غوستاف مع ابنته الكبرى، ولية العهد الأميرة فيكتوريا. لن تحضر الملكة مارغريت من الدنمارك الحدث، حيث تتعافى من جراحة الظهر التي أجريت في وقت سابق من هذا العام، بينما يمثلها ابنها ولي العهد فريدريك وزوجته ولية العهد الأميرة ماري، في حين أكدت الحكومة اليابانية أن ولي العهد فوميهيتو وولية العهد الأميرة كيكو سيسافران إلى المملكة المتحدة لحضور الحفلة التاريخية. صرح الأمير ألبرت أمير موناكو سابقاً لـ PEOPLE أنه يتطلع إلى حضور حفلة تتويج الملك تشارلز في 6 أيار مع زوجته الأميرة شارلين. قال الأمير ألبرت، 65 سنة: “أنا متأكد من أنها ستكون حفلة رائعة ومؤثرة للغاية. لقد حافظنا على الاتصال منذ أن أصبح تشارلز ملكاً، لكنني لم أتحدث معه شخصياً منذ جنازة الملكة”. وأضاف ألبرت: “أنا متأكد من أن الملك سيضيف لمساته الشخصية إلى الاحتفالات”.