الملك تشارلز يمنح أخاه الأمير إدوارد لقب دوق إدنبره

قال قصر بكنغهام في بيان إن الملك تشارلز ملك بريطانيا منح أخاه الأصغر الأمير إدوارد لقب دوق إدنبره الجديد الجمعة، وهو لقب كان آخر من حمله هو والدهما الراحل الأمير فيليب.

وأصبح إدوارد (59 عاما) أحدث فرد من العائلة المالكة يُمنح لقبا جديدا منذ أصبح تشارلز ملكا في سبتمبر\أيلول بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث.

ومُنح وليام، الابن الأكبر لتشارلز وولي العهد، لقب أمير ويلز، بينما مُنح طفلا الأمير هاري، ابن تشارلز الأصغر الذي تخلى عن مهامه الملكية، لقبي أمير وأميرة في وقت سابق من الأسبوع.

ويأتي لقب إدوارد الجديد بعد اضطلاعه بعدد من أدوار أبيه، بما في ذلك جائزة دوق إدنبره التي تشجع الشبان على خوض التحديات.

وقال قصر بكنغهام “يفخر دوق ودوقة إدنبره الجديدان بمواصلة إرث الأمير فيليب بنشر فرص للشبان من جميع الخلفيات لتحقيق الاستغلال الكامل لإمكانياتهم”، مشيرا بلقب دوقة إدنبره إلى صوفي زوجة إدوارد.

وحمل فيليب لقب دوق إدنبره منذ زواجه في عام 1947 بإليزابيث، التي كانت أميرة حينئذ، وحتى وفاته في عام 2021.