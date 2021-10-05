الملك رونالدو.. كم يجني بعيدا عن الكرة؟

بلا شك أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كان من أكثر الأشخاص تأثرا، جراء العطل الذي أصاب تطبيقات فيسبوك خاصة إنستغرام.

وواجه المستخدمون حول العالم مشكلة في استخدام العديد من موقع التواصل الاجتماعي مساء الإثنين، مثل “فيسبوك” و”واتس آب” و”أنستقرام”، بسبب أعطال تقنية.

رونالدو تجاوز مؤخرا 300 مليون متابع عبر موقع “أنستغرام” للتواصل الاجتماعي، ليواصل هيمنته على الموقع المخصص لنشر الصور، بشكل خاص، ومواقع التواصل الاجتماعي عامة.

كم يجني رونالدو من أنستغرام؟

بحسب مجلة “فوربس” الاقتصادية الأمريكية، فإن أرباح رونالدو من المنشور الدعائي الواحد على موقع “أنستغرام” في عام 2019 اقتربت من مليون دولار.

ويتصدر اللاعب البرتغالي أكثر المؤثرين جنيا للأرباح من موقع “أنستغرام”، حيث يحصد 47.8 مليون دولار، موزعين على 49 منشور دعائي.

رونالدو يبتعد بفارق شاسع عن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يأتي في الوصافة بأرباح بلغت 23.3 مليون دولار موزعين على 36 منشورا.

جدير بالذكر أن عدد متابعي حساب رونالدو على موقع “أنستغرام” زاد من 238 مليون متابع إلى 352 مليونا على مدار العام الماضي.

عدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي

في فبراير/شباط الماضي بات رونالدو أول شخص في العالم يصل مجموع متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي إلى 500 مليون شخص، وفي الوقت الحالي يبلغ عدد متابعيه قرابة 600 مليون متابع في مختلف المنصات.

رونالدو لديه أكثر من 150 مليون متابع عبر “فيسبوك”، و95 مليونا عبر موقع “تويتر”، بجانب مليون مشترك تقريبا على قناته بموقع “يوتيوب”.

فيما يتابع النجم البرتغالي 352 مليونا على موقع “أنستقرام”، ليتفوق بفارق شاسع على ليونيل ميسي الذي يتابعه 271 مليونا في المنصة ذاتها.

وبالإضافة للعدد الكبير من متابعي حسابات رونالدو، يقوم أيضا عدد كبير من المشجعين على “تويتر” و”أنستقرام” بمتابعة “وسوم” و”هاشتاقات” لمعرفة أخباره ومشاهدة مقاطع الفيديو التي يظهر فيها بشكل مستمر.

استثمارات رونالدو

وبجانب عقود الرعاية والراتب الضخم، يعد كريستيانو رونالدو أحد رجال الأعمال البارزين، ويملك استثمارات في قطاعات عدة، منها الأزياء والعطور والفنادق والملابس الداخلية، وجميعها تحمل علامته المميزة “CR7″، كما افتتح متحفا خاصا به في مسقط رأسه بمدينة فونشال البرتغالية.

ويبلغ عدد متابعي حسابات علامة أزياء وعطور كريستيانو رونالدو 6 مليون شخص تقريبا بمختلف المنصات، فيما يتابع قرابة مليونا شخص حسابات متحف رونالدو، وما يقرب من مليون شخص سلسلة فنادق “بيستانا” المملوكة للنجم البرتغالي.

رونالدو يستثمر أيضا في عيادة لزرع الشعر تنشط في إسبانيا والبرتغال، وتتولى صديقته جورجينا رودريجيز إدارتها، ويتابعها حوالي نصف مليون شخص بمواقع التواصل المختلفة.

وبهذا تجذب “إمبراطورية رونالدو” قرابة الـ610 ملايين متابع على منصات التواصل الاجتماعي، سواء لحساباته الشخصية أو صفحات أعماله ومشاريعه الاستثمارية.

راتبه من الكرة

يحصل كريستيانو على راتب سنوي بقيمة 26.5 مليون جنيه إسترليني من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبحسب التقرير السنوي الأخير لمجلة “فوربس” فإن رونالدو (36 عاما) هو ثالث أكثر الرياضيين جنيا للأموال في 2021، بواقع 120 مليون يورو.

وأشارت المجلة إلى أن رونالدو حصل على 70 مليون يورو من يوفنتوس الإيطالي في الموسم الماضي في صورة رواتب ومكافآت، بالإضافة إلى 50 مليون يورو حصيلة عقود الرعاية والإعلانات.

راتب رونالدو بعيدا عن الكرة

كشف موقع “بيزنيس إنسايدر” الاقتصادي الأمريكي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن رونالدو هو ثاني أكثر رياضي جنيا للأموال خلف ليونيل ميسي.

وجمع رونالدو 109 ملايين دولار أمريكي في 2019، منها 44 مليونا (أكثر من 40%)، من عقود الرعاية مع شركات كبرى مثل “كلير” للشامبو، و”نايكي” للأدوات الرياضية و”هيير” للساعات.

رونالدو كذلك مرتبط بعقود رعاية مع منصة “دازن” لبث المباريات، وشركة “هيربال لايف” للتغذية وشركة أخرى متخصصة في زراعة الشعر.