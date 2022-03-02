الملياردير الروسي أبراموفيتش: العائدات الصافية من بيع تشيلسي ستذهب لضحايا الحرب في أوكرانيا

أعلن رجل الأعمال الروسي، رومان أبراموفيتش، الأربعاء، أنه سيبيع نادي تشلسي الإنكليزي الذي يملكه منذ العام 2003، مؤكدا أن “العائدات الصافية” من بيعه للفريق ستذهب إلى ضحايا الحرب في أوكرانيا.

وقال الملياردير الروسي الإسرائيلي في بيان على الموقع الإلكتروني للنادي” “لقد أصدرت تعليمات لفريقي بإنشاء مؤسسة خيرية يتم فيها التبرع بجميع عائدات البيع الصافية”.

وأضاف “سيكون الأساس لصالح جميع ضحايا الحرب في أوكرانيا. وهذا يشمل توفير الأموال الضرورية لتلبية الاحتياجات العاجلة والفورية للضحايا، فضلاً عن دعم أعمال التعافي طويلة المدى”.

وجاء تصريح الملياردير الروسي بعد أيام من الضغوط التي واجهها في ظل غزو بلاده لأوكرانيا.

وقال الملياردير البالغ 55 عاماً في بيان إنه بعد “التكهنات في وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة حيال امتلاكي لنادي تشلسي (..) في الوضع الحالي، اتخذت قراراً ببيع النادي”.

وأضاف “أعتقد أن ذلك يصب في مصلحة النادي، والمشجعين، والموظفين، وأيضاً رعاة النادي وشركائه”.

وكان أبراموفيتش أعلن السبت أنه سلّم “إدارة ورعاية” النادي الى مؤسسة أمناء النادي الخيرية.

لم يَرد اسمه على قائمة العقوبات البريطانية المتزايدة التي تستهدف المصارف والشركات الروسية وكبار رجال الأعمال الموالين للكرملين.

إلا أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعرض لضغوط لعدم شمل أبراموفيتش بالنظر إلى قربه من بوتين.

ويأتي إعلان أبراموفيتش، بعيد كشف هانزيورغ فايس، أحد أغنى رجال سويسرا، الأربعاء أنه عُرض عليه فرصة شراء تشلسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وتبلغ ثروة فايس نحو 4.3 مليار جنيه إسترليني بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، التي أشارت أن الملياردير الروسي يسعى إلى بيعه بسعر 3 مليارات جنيه إسترليني (نحو 4 مليارات دولار).

واشترى أبراموفيتش تشلسي عام 2003 في صفقة مدوية بلغت قيمتها نحو 140 مليون جنيه إسترليني عام 2003، بحسب “إي اس بي إن”، أن أن السعر المعروض حاليا يبلغ نحو 20 ضعفا سعر الشراء.