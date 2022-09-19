المليونير الصامت.. هل تعلم كم يجني خابي لام من كل إعلان ينشره على تيك توك؟

خابي لام، أو المليونير الصامت كما تطلق عليه وسائل الإعلام، بات اليوم يعد واحدًا من أكثر الشخصيات متابعةً على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب تميزه بطريقة صناعته للمحتوى، والذي لا ينطق فيه بكلمة واحدة. مكتفياً بتعابير وجهه المميزة.

وفقاً لموقع فوربس، فقد حقّق “لام” ما يقارب 10 مليون دولار عام 2021، بفضل نجوميته على وسائل التواصل. وأفاد تقرير سابق لـ AfroTech بأن الكوميدي السنغالي الأصل أصبح صانع المحتوى الأكثر متابعة على تيك توك في حزيران الماضي، متجاوزًا رقم “شارلي داميليو”، التي كانت متربعةً في المركز الاول.

مؤخراً كشفت جلة Fortune أن خابي يتقاضى 750,000$ عن كل إعلان ينشره في حسابه الشخصي على تيك توك حيث يبلغ عدد متابعيه على منصة التواصل الشهيرة قرابة 150 مليون متابع.

وتشير المديرة التنفيذية ومؤسسة شركة إدارة المؤثرين Digital Brand Architects لـ Fortune إلى أن “معظم المؤثرين على وسائل التواصل يصلون إلى نقطة معينة في حياتهم المهنية حيث يدعمون عددًا من العلامات التجارية ويتقاضون رسومًا ثابتة مقابل هذه الإعلانات، لكنهم يبدأون في الرغبة في المزيد من جني الأرباح والفائدة من تلك العلاقات”.

وعلى غرار العديد من الأشخاص، وجد خابي نفسه من دون عمل في بداية 2020 بعدما خسر وظيفته كعامل في مصنع في إيطاليا بسبب تبعات الجائحة. فلجأ الى وسائل التواصل وسمحت له الصدفة أن يجني ملايين الدولارات في السنة.

هاجر لامي مع والديه وثلاثة من أشقائه، من مسقط رأسه في السنغال إلى إيطاليا في عام 2001. وفقًا لـ”CBS” أصبح لامي رسميًا مواطنًا إيطاليًا في أغسطس الماضي.