الممثلة رولا حمادة تودّع المشاهدين: شكراً

ودّعت الممثلة رولا حمادة مشاهدي مسلسل “من الآخر” الذي شارف على الانتهاء، وعبّرت عن سعادتها بالمشاركة في العمل الذي لاقى ترحيباً من المتابعين.

ونشرت سلسلة من التغريدات عبر “تويتر” وقالت: “بعد في حلقة وحدة من مسلسل “من الآخر” وبينتهي. شكراً لكل اللي تابعوه وعاشوا معنا كل الاحاسيس الحلوة والمرّة، اللي تعلّقوا بالشخصيات وصاروا يخافوا عليها وينطروا ردات فعلها”.

وتابعت: “شكراً لكل العاملين عالمسلسل من تقنيين وفنيين وملابس وماكياج واضاءة وتصوير وصوت وديكور و catering وادارة انتاج وادارة ممثلين ومساعدين الاخراج والسكريبت ومنقحيي السيناريو والمدير الفني ومدير التصوير والكاتب والمخرج وشركة الانتاج وكل اللي خلّوا هالرحلة اللي عشناها ممكنة وجميلة”.

وختمت: “واكيد شكر كبير لكل زميل وزميلة شاركوا وحطوا كل جهد وحب بهالعمل. الى اللقاء”.

ويحظى المسلسل الدراميّ الاجتماعي الذي بدأ عرضه مؤخراً عبر محطة “”MTV” اللبنانية وكلّ من محطة “دبي”، ومحطة “رؤية” الأردنية ومحطة ART tv network على إعجاب واستحسان الجمهور اللبناني والعربيّ الذي يترّقب بشغف جميع شخصيات المسلسل من “ورد” و”ياسمين” و”تارا” وسواهم من الشخصيات الذين يعيشون بين بيروت ودبي أزمات وقصص حبّ وندم وأمل ،ولاسيما وأنّ قصة المسلسل تبدأ بنهاية علاقة وبداية أخرى في حالة غريبة تجمع الشخصيّات الثلاث ريتا حايك التي تكون زوجة معتصم النهار بدور (ورد العمري) وتكتشف خيانة زوجها لها مع سينتيا صموئيل، فتتوّتر علاقتهما وتطلب منه الطلاق وتتعرّف لاحقاً على بديع أبو شقرا وهو طبيب ابنها الذي يعالجها بعد إصابته بمرض وتنشأ بينهما علاقة موّدة وصداقة ويمدّ يد المساعدة لها.