المنافسة تشتعل.. النجمة يتعادل مع غريمه التقليدي الأنصار

أشعل فريق النجمة المنافسة بـ”سنيبس” بطولة لبنان لكرة القدم بتعادله الإيجابي مع غريمه التقليدي الأنصار 1-1 في المباراة التي أجريت بينهما مساء اليوم الأحد باختتام الجولة الثالثة من دورة التصفية النهائية للأندية الأوائل على ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب البلدي في جونية.

الكلمة الاولى في اللقاء كانت أنصارية بهدف السبق عبر السنغالي الحاج مالك تال بعدما نجح بترجمة تمريرة حسن معتوق (د 18)، وادرك النجمة التعادل بقدم قاسم الزين بكرة حاسمة مررها مهدي الزين (26).

وبهذا التعادل بقي الأنصار متصدرا بـ21 نقطة لكن الفارق تقلص أمام اقرب منافسيه العهد حامل اللقب إلى نقطتين، وبات النجمة يتخلف بالمركز الرابع بفارق الأهداف عن شباب الساحل بـ17 نقطة لكل منهما.

وفي سداسية الأواخر تصدر فريق طرابلس التصفية النهائية بفوزه على ضيفه التضامن صور (3-2)، في المباراة التي أقيمت على ملعب رشيد كرامي باختتام الجولة الثالثة اليوم الاحد.

سجل لطرابلس محمد قرحاني (13) وسليمان ابو زمع (38)، وعبيده الحلبي (53)، وللتضامن صور علي خروبي (45+5)، وعدنان ملحم (75).

وبهذا الفوز قفز فريق طرابلس نحو مقدمة الترتيب برصيد 12 نقطة وعلى حساب ضيفه التضامن الذي تراجع للمركز الثاني بـ11 نقطة، وبات الحكمة ثالثاً (10)، والصفاء رابعاً (8)، والاخاء الاهلي عاليه خامساً (7) وأخيراً السلام زغرتا (4).