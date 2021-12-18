السبت 14 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 18 ديسمبر 2021 |
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المنتخب الجزائري بطل كأس العرب 2021

منذ 3 ساعات
المنتخب الجزائري

المنتخب الجزائري

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توج المنتخب الجزائري بطلاً لكاس العرب فيفا قطر 2021، وذلك بعد فوزه على المنتخب التونسي بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ستاد البيت.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الإضافي الأول تمكن أمير سعيود من تسجيل الهدف الأول للجزائر في الدقيقة 99 من المباراة، قبل أن يسجل ياسين براهيمي الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وكان المنتخب القطري أحرز المركز الثالث لبطولة كأس العرب وذلك بفوزه على المنتخب المصري بنتيجة ٥ – ٤ بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقتين الاصلي والاضافي للمواجهة بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

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