المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي ينضم بشكل رسمي إلى باريس سان جيرمان

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

توصل باريس سان جيرمان وإنتر ميلان لاتفاق يشتري بموجبه النادي الفرنسي المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي نهائياً ليبقى في صفوفه حتى يونيو 2024، وفقاً لما أعلنه الناديان في بيان الأحد.

وكان إيكاردي (27 عاماً) قد لعب الموسم الماضي في صفوف البي إس جي على سبيل الإعارة من إنتر، قبل أن يفعل النادي الفرنسي خيار شرائه نهائياً بموجب الاتفاق الذي تم التوصل له.

وأبرز باريس سان جيرمان في البيان أن إيكاردي خاض بقميصه 31 مباراة وسجل 20 هدفاً.

وكان عقد إعارة إيكاردي لباريس سان جيرمان يتضمن إمكانية قيام النادي الفرنسي بشرائه نهائياً مقابل 70 مليون يورو، إلا أن هناك احتمالية أن يكون قد تم تخفيض هذا المبلغ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

ولم يفصح باريس سان جيرمان عن المبلغ الذي تم الاتفاق عليه، إلا أن إذاعة (RMC sport) تكهنت بأنه دفع 50 مليون يورو إضافة لخمسة ملايين يورو كمكافآت.