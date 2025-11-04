المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يكرم جودي فوستر

أعلن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش اليوم الثلاثاء تكريم أربعة أسماء سينمائية بارزة في دورته الثانية والعشرين التي تنطلق في وقت لاحق من هذا الشهر في المغرب من بينها الممثلة الأمريكية جودي فوستر.

وقالت إدارة المهرجان في بيان إنها ستكرم أيضا الممثل المصري حسين فهمي، والممثلة المغربية راوية، والمخرج والسيناريست المكسيكي جييرمو ديل تورو.

وأضافت “من خلال هذه التكريمات، يؤكد مهرجان مراكش مجددا مكانته كملتقى للثقافات والمواهب، وفضاء تتقاطع فيه سينمات العالم، حيث تستطيع مختلف الأصوات أن تعبر بحرية، لتشكل خيالنا الاجتماعي”.

تقام الدورة الجديدة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش في الفترة من 28 نوفمبر تشرين الثاني إلى السادس من ديسمبر كانون الأول.

وكانت إدارة المهرجان أعلنت في وقت سابق عن اختيار المخرج الكوري الجنوبي بونج جون هو رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الرسمية.

ويعد المهرجان الذي تأسس في عام 2001 من أبرز المهرجانات الفنية في المغرب إذ يستقطب سنويا أسماء لامعة في صناعة السينما كما ينظم برنامجا لتطوير ودعم المواهب الشابة بعنوان “ورشات الأطلس”.