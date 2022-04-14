المواجهة بين أتلتيكو ومانشستر سيتي تمتد لخارج الملعب

شهدت المواجهة بين أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي عدة مناوشات ومشاجرات داخل وخارج الملعب مع ضمان فريق المدرب بيب جوارديولا التأهل إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وتوترت الأجواء في الدقائق الأخيرة حيث سعى أتلتيكو بكل قوة لتسجيل هدف وتفادي الخروج بعد خسارته 1-صفر في الذهاب في إنجلترا.

وطُرد فيليبي مدافع أتلتيكو بعد حصوله على الإنذار الثاني قبل أن يستمر اللعب لمدة 12 دقيقة كوقت بدل ضائع.

واندلعت المشاجرات بين اللاعبين بعد طرد فيليبي لركله فيل فودن، واستمرت المناوشات في النفق المؤدي إلى غرف اللاعبين واضطرت الشرطة للتدخل.

وأظهرت لقطات تلفزيونية شيمه فرساليكو مدافع أتليتيكو وهو يلقي بقارورة على لاعب في النفق قبل أن تفرض الشرطة سيطرتها.

واتهم لاعبو أتلتيكو نظرائهم في سيتي بإضاعة الوقت في الدقائق الأخيرة، وهو ما نفاه النادي الإنجليزي.

وقال ايمريك لابورت مدافع سيتي “من كان يضيع الوقت هو المنافس الذي دخل في مناوشات عبثية.

يشار إلى أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله السلبي مع مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.