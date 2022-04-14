الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المواجهة بين أتلتيكو ومانشستر سيتي تمتد لخارج الملعب

14 - أبريل - 2022
إشكال خلال مباراة أتلتيكو ومانشستر سيتي

إشكال خلال مباراة أتلتيكو ومانشستر سيتي

A A A
طباعة المقال

شهدت المواجهة بين أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي عدة مناوشات ومشاجرات داخل وخارج الملعب مع ضمان فريق المدرب بيب جوارديولا التأهل إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وتوترت الأجواء في الدقائق الأخيرة حيث سعى أتلتيكو بكل قوة لتسجيل هدف وتفادي الخروج بعد خسارته 1-صفر في الذهاب في إنجلترا.

وطُرد فيليبي مدافع أتلتيكو بعد حصوله على الإنذار الثاني قبل أن يستمر اللعب لمدة 12 دقيقة كوقت بدل ضائع.

واندلعت المشاجرات بين اللاعبين بعد طرد فيليبي لركله فيل فودن، واستمرت المناوشات في النفق المؤدي إلى غرف اللاعبين واضطرت الشرطة للتدخل.

وأظهرت لقطات تلفزيونية شيمه فرساليكو مدافع أتليتيكو وهو يلقي بقارورة على لاعب في النفق قبل أن تفرض الشرطة سيطرتها.

واتهم لاعبو أتلتيكو نظرائهم في سيتي بإضاعة الوقت في الدقائق الأخيرة، وهو ما نفاه النادي الإنجليزي.

وقال ايمريك لابورت مدافع سيتي “من كان يضيع الوقت هو المنافس الذي دخل في مناوشات عبثية.

يشار إلى أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله السلبي مع مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

ليفاندوفسكي
مفاجأة في عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة.. شرط جزائي خيالي
شيماء جمال
كلمة السر "كوباية شاي".. تفاصيل مثيرة في قضية مقتل شيماء جمال
الأمن الأردني
جريمة تهز الأردن... مصرع امرأة حامل بشهرها الثامن بـ20 طعنة في صدرها!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الأمين العام السابق لـ "حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي
صبحي الطفيلي: "حزب الله" كذاب وميشال عون عميل إيراني
السفير العراقي
بعد صوره مع مسلحين.. الخارجية العراقية تقيل السفير العراقي في لبنان
الدولار
ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟