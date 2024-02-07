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الموت يغيب الشاعر والفنان التشكيلي المصري مجدي نجيب

منذ دقيقة واحدة
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أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية اليوم الأربعاء إن الشاعر الغنائي والفنان التشكيلي مجدي نجيب الذي تغنى بأشعاره كبار المطربين توفي عن عمر ناهز 88 عاما.

ولد نجيب عام 1936 في القاهرة وتخرج في كلية الفنون الجميلة.

أصدر العديد من الدواوين الشعرية منها (صهد الشتا) و(ليالي الزمن المنسي) و(ممكن) و(الوصايا) وتغنى بأشعاره كبار المطربين أمثال عبد الحليم حافظ وشادية وسعاد محمد وفايزة أحمد وشريفة فاضل.

شكل ثنائيا ناجحا في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات مع المطرب محمد منير الذي غنى له أكثر من 20 أغنية منها (شبابيك) و(حواديت) و(صغير السن) و(من أول لمسة) و(ليلى).

أسهم في كتابة الأغاني لبعض الأفلام والمسلسلات مثل فيلم (مولد يا دنيا) وفيلم (امرأة في دمي) والمسلسل الإذاعي (دنيا بنت دنيا).

وفي مجال الفن التشكيلي أقام العديد من المعارض الفردية منها (أساطير) و(شبابيك) ولقبه النقاد “شاعر الألوان”.

    المصدر :
  • رويترز

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