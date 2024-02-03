الموت يغيب الممثل اﻷمريكي "كارل ويذرز"

غيب الموت الممثل كارل ويذرز، لاعب كرة القدم الأمريكي المحترف السابق والذي صعد سلم النجومية من خلال لعب دور شخصية الملاكم الجريء صاحب الشخصية الجذابة “أبولو كريد” في سلسلة أفلام روكي، عن عمر ناهز 76 عاما يوم الخميس حسبما أعلن مدير أعماله أمس الجمعة.

وجاء في البيان الصادر عن مدير أعماله أنه كان “شخصا محبوبا كأخ وأب وجد وشريك وصديق.

ورغم أن ويذرز شارك في أعمال أخرى بارزة مثل مسلسل (ذا ماندالوريان) “الماندالوري” التابع لعالم أفلام (ستار وورز) “حرب النجوم”، وفيلم الرعب والخيال العلمي “بريديتور” (المفترس) عام 1987، فقد اشتهر بدور أبولو كريد الذي أداه أمام شخصية روكي بالبوا التي جسدها سيلفستر ستالون في سلسلة أفلام روكي التي حققت نجاحات في السبعينيات والثمانينيات.

وكان كريد خصما لبطل الملاكمة روكي ثم أصبحا حليفين وذلك في الأجزاء الأربعة الأولى من السلسلة.

وعبر ستالون في مقطع مصور عن حزنه الشديد لوفاة ويذرز قائلا إنه “يحاول تمالك نفسه”.

وقال ستالون وهو يقف أمام لوحة تصور الاثنين وهما يمارسان الملاكمة “عندما دخل الغرفة ورأيته للمرة الأولى، شعرت باقتداره”.

وتابع “لم يكن بوسعي أبدا الوصول لما حققناه في روكي بدونه”.

وكانت مسيرة ويذرز قصيرة كلاعب في فريق أوكلاند ريدرز الذي يلعب في دوري كرة القدم الأمريكية واعتزل الرياضة للتفرغ للتمثيل.

وكان ويذرز يحصل على أدوار ثانوية حتى تم اختياره لأداء شخصية كريد.

ويذكر أن هناك قصة متداولة في هوليوود تقول إن الملاكم كين نورتون كان سيلعب الدور لكنه انسحب قبل بدء الإنتاج.

وقال ويذرز في مقابلة أجريت عام 2016 مع مؤسسة ذا ديلي بيست الإخبارية، إنه “استوحى الكثير” من صفات وأسلوب الملاكم محمد علي لدى تجسيده شخصية كريد.

وأضاف أن دور كريد كان “كأي دور أيقوني ومميز وضخم… فقد أثبت وجودي (في صناعة التمثيل) وساهم في صنع مسيرتي المهنية… لكن كان عليّ أن أتبعه بلعب أدوار أخرى. ولحسن الحظ ظلت الأفلام تطرق بابي”.

وبعد نجاح شخصية كريد، شارك ويذرز في التمثيل مع نجم الأكشن أرنولد شوارتسنيجر في فيلم “بريديتور” (المفترس) الذي حقق نجاحا كبيرا عام 1987.

وأعاد مسلسل “ذا ماندالوريان” ويذرز إلى دائرة الضوء في عشر حلقات من عام 2019 إلى عام 2023.

وتزوج ويذرز ثلاث مرات وانتهت زيجاته بالطلاق، ولديه ولدان هما، جيسون وماثيو.