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الموت يغيب رمز كرة القدم اللبنانية عدنان الشرقي

1 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 1 - يونيو - 2021 9:56 صباحًا
الشرقي

الشرقي

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غيب الموت المدرب التاريخي لنادي الانصار ورمز كرة القدم اللبنانية عدنان “الشرقي” عن 80 سنة، بعد صراع مع المرض.

الشرقي هو لاعب ومدرب واداري وصحافي. لم يتنفس في كل ما فعل الا كرة القدم. وذاع صيته وصولا الى ادخال اسم ناديه كتاب “غينيس” للأرقام القياسية في عدد مرات احراز الدوري اللبناني بـ12 لقبا بينها 11 تواليا. وقد عزز الانصار رقمه لاحقا الى 14 لقبا بينها “الثنائية” الدوري والكأس في الموسم الحالي.

وحظي الشرقي بتكريم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور في أيار 2009 من قبل الرئيس السابق للاتحاد الآسيوي القطري محمد بن همام العبدالله.

ارتبط اسمه بمنطقة الطريق الجديدة وبملعبها البلدي القديم والجديد، وكان أحد معارضي هدمه وقد نجح بذلك مع كوكبة من رفاقه الانصاريين.

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