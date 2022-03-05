الموت يفجع الفنانة السورية منى واصف

فُجعت الفنانة السورية القديرة منى واصف بوفاة ابنة شقيقتها، هنادي جابر والدة الفنانة السورية دانا جبر.

ونعت دانا جبر والدتها عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي حيث تلقت التعازي من قبل عدد كبير من الفنانين على رأسهم سيف الدين السبيعي ويزن السيد وشكران مرتجى وقاسم ملحو وتولاي هارون وسحر فوزي.

وأوضحت ورقة النعوة أنه سيتم دفن الراحلة في مقبرة باب الصغير، وقبول التعازي سيكون في صالة الأكرم في المزة.

وتنتمي دانا جبر لعائلة فنية عريقة في تاريخ الفن السوري، إذ إن جدها لأمها الفنان محمود جبر وجدتها الفنانة هيفاء واصف وخالتيها هما الفنانتان ليلى ومرح جبر، وأن خالتي أمها هما الفنانتان منى واصف وغادة واصف، ومن أعمام أمها الفنانان ناجي جبر وهيثم جبر.