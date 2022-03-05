الأثنين 3 شعبان 1443 ﻫ - 7 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الموت يفجع الفنانة السورية منى واصف

5 - مارس - 2022

منى واصف في «الهيبة»

A A A
طباعة المقال

فُجعت الفنانة السورية القديرة منى واصف بوفاة ابنة شقيقتها، هنادي جابر والدة الفنانة السورية دانا جبر.

ونعت دانا جبر والدتها عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي حيث تلقت التعازي من قبل عدد كبير من الفنانين على رأسهم سيف الدين السبيعي ويزن السيد وشكران مرتجى وقاسم ملحو وتولاي هارون وسحر فوزي.

وأوضحت ورقة النعوة أنه سيتم دفن الراحلة في مقبرة باب الصغير، وقبول التعازي سيكون في صالة الأكرم في المزة.

وتنتمي دانا جبر لعائلة فنية عريقة في تاريخ الفن السوري، إذ إن جدها لأمها الفنان محمود جبر وجدتها الفنانة هيفاء واصف وخالتيها هما الفنانتان ليلى ومرح جبر، وأن خالتي أمها هما الفنانتان منى واصف وغادة واصف، ومن أعمام أمها الفنانان ناجي جبر وهيثم جبر.

    المزيد من منوعات

    زلنسكي قبل الرئاسة
    من الترفيه الى جبهة حرب هزّت العالم.. أبرز لحظات زلنسكي قبل السياسة (فيديوات)
    لحظة هجوم الثور على المتفرجين
    فيديو مرعب.. ثور يخرج عن السيطرة ويهاجم المتفرجين في المكسيك
    ليونيل ميسي
    دفعة قوية لعملة باريس سان جرمان المشفرة.. ما علاقة ميسي؟!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير العمل ​مصطفى بيرم​
    رواتب القطاع الخاص بعد التعديل.. هذا ما كشفه بيرم
    "ستينغر" نجم المعارك الدفاعية الأوكرانية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    مشهد مرعب.. صاروخ ستينغر يُطارد هيلكوبتر روسية في أوكرانيا وينسفها
    عناصر من الجيش الأوكراني
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    فيديو.. صاروخ أوكراني موجه يدمر دبابة روسية