الموت يفجع الفنانة مايا نصري

أعلنت الفنانة اللبنانية مايا نصري وفاة والدتها، مساء الأحد.

وكتبت مايا نصري رسالة مؤثرة عبر حسابها على موقع “فيسبوك”: “ماما راحت عالسما.. بحبك يا ماما.. رح اشتاقلك”.

ولم تعلن المغنية والممثلة اللبنانية حتى الآن موعد تشييع جنازة والدتها أو موعد إقامة العزاء.

مايا نصري هي مغنية وممثلة لبنانية تخرجت في الجامعة اللبنانية للفنون الجميلة، وشاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية في لبنان.

وعملت مايا نصري عارضة أزياء والتحقت بالتلفزيون اللبناني كمذيعة أخبار عام 1996، وشاركت في برنامج “كأس النجوم” عام 1999، ثم تحولت إلى الغناء.

وآخر أعمالها فيلم “ريما” إنتاج عام 2020، وتدور أحداثه حول فتاة صغيرة يمكنها معرفة الأحداث قبل وقوعها، ويدور في إطار تشويقي بفضل قدرات الفتاة الخارقة.