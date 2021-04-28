الموت يفجع الفنانة ياسمين صبري

فجع الموت، مساء أمس الثلاثاء، الفنانة المصرية ياسمين صبري.

وأعلنت الفنانة ياسمين صبري، وفاة جدتها “كريمة” في رسالة على حسابها الشخصي عبر موقع “تويتر”.

توفيت اليوم جدتي كريمة وامي الثانية التي ربتني. إنا لله وانا اليه راجعون. البقاء والدوام لله. — Yasmine Sabri (@yasminesabri) April 27, 2021

وقالت: “توفيت اليوم جدتي كريمة وأمي الثانية التي ربتني.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء والدوام لله”، وانهالت رسائل التعزية والمواساة على الفنانة ياسمين صبري والدعاء لجدتها الراحلة.

وتغيب ياسمين صبري عن الدراما الرمضانية هذا العام، وكان آخر أعمالها مسلسل “فرصة تانية” وعرض في رمضان 2020، وذلك بحسب “سبوتنيك”.