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الموت يفجع الفنانة ياسمين صبري

28 - أبريل - 2021
ياسمين صبري

ياسمين صبري

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فجع الموت، مساء أمس الثلاثاء، الفنانة المصرية ياسمين صبري.

وأعلنت الفنانة ياسمين صبري، وفاة جدتها “كريمة” في رسالة على حسابها الشخصي عبر موقع “تويتر”.

وقالت: “توفيت اليوم جدتي كريمة وأمي الثانية التي ربتني.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء والدوام لله”، وانهالت رسائل التعزية والمواساة على الفنانة ياسمين صبري والدعاء لجدتها الراحلة.

وتغيب ياسمين صبري عن الدراما الرمضانية هذا العام، وكان آخر أعمالها مسلسل “فرصة تانية” وعرض في رمضان 2020، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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