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الموت يفجع بسمة بوسيل

2 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 2 - أبريل - 2021 11:05 صباحًا
بسمة بوسيل وزوجها تامر حسني

بسمة بوسيل وزوجها تامر حسني

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أعلنت مصممة الأزياء والمغنية، بسمة بوسيل، على حسابها الرسمي عبر موقع “إنستغرام”، وفاة والدها.

وكتبت “بوسيل” رسالة مؤثرة، جاء فيها: “راح القلب اللي كان بصبرني على قساوة الدنيا، راح اللي كان كل ما يندهني، يقولي يا بسمة حياتي بس الحقيقة انه هو اللي كان حياتي كلها … ربنا يرحمك يا اغلى من روحي يا اطيب اب في الدنيا … ان لله وان اليه راجعون”.

وأضافت “اللهم ارحم من عز على فراقه يا رب إن أبي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعني به يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدي وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلاً خيرا من أهله، وأدخله الجنة بغير حساب وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. يا رب يا رحيم”.

وتابعت “ربى أنه ليس معي ولكنه في قلبى في دُعائى، انتقل إلى جوارك لكنه موجود في كل تفاصيل حياتى؛ اللهمّ أرحم أبى بقدر اشتياقى له اللهمّ انّ رحمتك وسعت كل شىء فأرحم أبى رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه. اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفداً”.

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