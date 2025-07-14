الثلاثاء 20 محرم 1447 ﻫ - 15 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الموت يفجع زياد برجي بوفاة شقيقه

14 - يوليو - 2025
زياد برجي

زياد برجي

A A A
طباعة المقال

فُجع الفنان زياد برجي بوفاة شقيقه محمد حسني البرجي (أبو ربيع) مساء الأحد، في خبر أعلنه عبر حسابه الرسمي على إنستغرام من خلال مشاركة ورقة النعوة عبر خاصية القصص القصيرة، من دون الإدلاء بأي تفاصيل إضافية حول ظروف الوفاة.

زياد اكتفى بالإعلان عن وفاة شقيقه عبر خاصية “الستوريز” على حسابه الرسمي في إنستغرام، حيث شارك النعي باسم العائلة، دون الكشف عن أي تفاصيل حول سبب الوفاة، مكتفيًا بذكر أسماء أشقائه وشقيقاته، من بينهم اسمه “زياد”، مع عبارة “المأسوف على شبابه”، ما عكس حجم الفقد وأثره المؤلم.

ورغم حالة الحزن التي يعيشها، يُواصل زياد برجي استعداداته لحفل غنائي كبير مقرر في السابع من أغسطس 2025 في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن فعاليات موسم صيف 2025، حيث يُتوقع أن يُشكل هذا الحدث عودة قوية للفنان بعد فترة من الغياب النسبي.

    المزيد من منوعات

    الفنانة المصرية آمال ماهر
    فيديو.. آمال ماهر بفستان زفاف في كليب "خبر عاجل"
    الكينغ محمد منير والنجم تامر حسنى
    "الذوق العالي".. ديو غنائي جديد يجمع تامر حسني ومحمد منير
    أحمد سعد وروبي
    أغنية "تاني" تجمع روبي وأحمد سعد معاً من جديد

    الأكثر قراءة

    مطار رفيق الحريري الدولي
    فوضى أسعار توصيلات المطار انتهت.. بيان هام من وزارة الأشغال
    الخطوط الجوية التركية
    هل علّقت تركيا جميع الرحلات الجوية إلى إيران والأردن والعراق؟
    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    هفوات مسؤولي الحزب وتصريحاتهم تتزايد.. وبري غير مرتاح!