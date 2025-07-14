الموت يفجع زياد برجي بوفاة شقيقه

فُجع الفنان زياد برجي بوفاة شقيقه محمد حسني البرجي (أبو ربيع) مساء الأحد، في خبر أعلنه عبر حسابه الرسمي على إنستغرام من خلال مشاركة ورقة النعوة عبر خاصية القصص القصيرة، من دون الإدلاء بأي تفاصيل إضافية حول ظروف الوفاة.

زياد اكتفى بالإعلان عن وفاة شقيقه عبر خاصية “الستوريز” على حسابه الرسمي في إنستغرام، حيث شارك النعي باسم العائلة، دون الكشف عن أي تفاصيل حول سبب الوفاة، مكتفيًا بذكر أسماء أشقائه وشقيقاته، من بينهم اسمه “زياد”، مع عبارة “المأسوف على شبابه”، ما عكس حجم الفقد وأثره المؤلم.

ورغم حالة الحزن التي يعيشها، يُواصل زياد برجي استعداداته لحفل غنائي كبير مقرر في السابع من أغسطس 2025 في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن فعاليات موسم صيف 2025، حيث يُتوقع أن يُشكل هذا الحدث عودة قوية للفنان بعد فترة من الغياب النسبي.