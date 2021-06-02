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الموت يفجع نانسي عجرم

2 - يونيو - 2021
نانسي عجرم

نانسي عجرم

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توفيت السيدة جمال بديع نهرا، والدة الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، يوم 28 أيار الماضي. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها اليوم عند الساعة الثالثة بعد الظهر، في كنيسة مار جرجس الشياح، وتوارى الثرى بمدافن العائلة في منطقة بدادون.

في سياق منفصل، احتفلت الفنانة نانسي عجرم، مؤخرًا بإطلاق أغنيتها الجديدة “حبك بيقوي”، أولى أغنيات أحدث ألبوماتها الغنائية نانسي 10.

أغنية “حبك بيقوي” من كلمات الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع هاني يعقوب وطُرحت يوم 28 أيار الماضي، عبر قناة نانسي عبر موقع يوتيوب وحققت حتى الآن أكثر من مليون مشاهدة.

وما إن طرحت نانسي الأغنية، حتى انهمرت الاتهامات عليها بالسرقة من لحن الفنان محمد المجذوب وأغنيته “طلع النهار” التي طرحها قبل سنوات.
كما اتهم أحد الصحافيين نانسي بأنها سرقت لحن كامل من أغنية محمد المجذوب طلع النهار.

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