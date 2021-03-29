الموت يُفجع لطيفة التونسية: راحت البسمة والحضن الدافي

فُجعت الفنانة التونسيّة لطيفة بوفاة والدة مديرة أعمالها، ونشرت صورة الراحلة عبر إنستغرام ونعتها بالقول إنّ الأخيرة كانت أغلى إنسانة لديها، فكتبت:

“انا لله وانا اليه راجعون. انا اليوم فقدت أغلى انسانة عندي، والدة دوريس حبيبة قلبي السيده ليلى او لولا زيّ ما بنحب كلنا نسميها وحرم الاستاذ المرحوم موريس اسكندر”.

وأضافت لطيفة بحزنٍ كبير “راحت البسمة والفرحة والحضن الدافي، كلّمتيني مبارح يا لولا وماكنتش عارفة انك بتودّعيني. ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبرنا انا ودوريس وموريس على فراقك، لكن انا بالنسبة ليا والله العظيم انتي مامتيش وموش حتموتى طول ما انا عايشة. بحبك وحفضل احبك طول عمري وحفضل اصليللك واغنيلك دايماً”.