الأثنين 10 رجب 1445 ﻫ - 22 يناير 2024 |
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الموسيقار طلال يجمع سعد لمجرد ويسرا محنوش في ديو "عندي فكرة"

منذ 9 دقائق
سعد لمجرد ويسرا محنوش

سعد لمجرد ويسرا محنوش

هنادي عيسى
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بفكر موسيقي متطور، ورؤية فنية تدمج ما بين الأصالة والحداثة، طرح الفنان المغربي سعد لمجرد والفنانة التونسية يسرا محنوش دويتو غنائي وكليب جديد بعنوان “عندي فكرة” من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، كلمات رامي العبودي، توزيع جلال الحمداوي، وإشراف عام خالد أبو منذر ، ليكون الجمهور العربي على موعد مع عمل فني فريد شعاره الطرب ، يستمتع خلاله الجمهور بوجبة فنية راقية من جمال الأداء ورقة النغم وروعة الكلمات.

وكشف الفنان سعد المجرد، عن امتنانه بالتعاون مع الموسيقار طلال الذي أبدع كعادته في تقديم لحن مميز بنغمات طربية عصرية متجددة وتقديم دويتو أغنية “عندي فكرة” من ألحانه ، واصفاً التجربة بالرائعة ان يغني من ألحان أحد أساطير الموسيقى ، مشيراً إلى انه وقع في غرام الأغنية منذ اللحظة الأولى لسماع كلماتها وألحانها، وانه متفائل بهذا العمل الذي يحمل الطابع الطربي والقيمة الفنية المتميزة.

أما يسرا محنوش فقد أكدت ان دويتو “عندي فكرة”، عمل فني رفيع المستوى شعاره الطرب ويحمل بصمة الموسيقار طلال، عمل مميز عامر بالغناء والحب والإحساس ، ويحمل رؤية فنية متنوعة وأسلوب متطور في عالم الموسيقى والغناء العربي ، من خلال كلمات معبرة تحاكي شتى نواحي المشاعر الإنسانية ، وألحان تمس الأحاسيس والذوق الرفيع ورقة النغم بقالب ومضمون مختلف ومتطور.

وجاء كليب دويتو “عندي فكرة” ليحمل الكثير من المفاجآت، تبلورت في شكل أغنية بمثابة حكاية وتجربة يعيشها المحبون، وتظل في مخزون ذاكرتهم ووجدانهم ، وتم تصوير العمل في دبي من إخراج نويل باسيل ، ومن المتوقع ان يحظى بمتابعة قوية وإعجاب أكبر من عشاق ومحبي سعد لمجرد ويسرا محنوش ، حيث استمر التصوير لمدة ثلاثة أيام ، استخدم خلالها أحدث التقنيات السينمائية ، ليستمتع الجمهور العربي بوجبة فنية راقية لما يحمله من فكر وأسلوب رشيق.

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