"الموسيقي الغامض".. وفاة أسطورة "الجاز" الأميركيّ واين شورتر

عن عمر يناهز 89 عامًا، توفي أمس في لوس أنجليس عازف الساكسوفون الأميركي واين شورتر الذي كان أحد أبرز ملحّني موسيقى الجاز في الولايات المتحدة.

وأكدت مديرة أعمال شورتر أليس كينغسلي رحيله في رسالة خطية لوكالة «فرانس برس»، لكنّها لم تورد أي إيضاحات عن سبب وفاة هذا الفنان الأميركي المولود في 25 آب 1933 في نيويورك، بالقرب من نيويورك، والذي طبع طوال أكثر من نصف قرن موسيقى الجاز وأنواعاً موسيقية أخرى.

وكانت لشورتر الذي وصفته صحيفة «نيويورك تايمز» أمس في إعلانها عن وفاته بأنّه موسيقي «مبتكر» و«مقدام» و«غامض»، محطات تعاون مع موسيقيين كبار كمايلز ديفيس وهيربي هانكوك وآرت بلاكي، وبرع في عزف الساكسفون السوبرانو والتينور على السواء، وخصوصاً مع فرقة موسيقى الجاز في سبعينات القرن العشرين وثمانيناته «ويذر ريبورت».

وعزف شورتر مع البرازيلي ميلتون ناسيمنتو والمالي ساليف كيتا والكندية جوني ميتشل وحتى في مجال الروك مع فرقة «رولينغ ستونز» وكارلوس سانتانا ومع مغنية البوب نورا جونز.

وفي الستينيات، تمكّن واين شورتر من فرض نفسه واحداً من أبرز عازفي الساكسفون في موسيقى الجاز في تلك الحقبة التي كان الأشهر خلالها في هذا المجال جون كولتراين وسوني رولينز.

وبرز مع شقيقه آلان شورتر (1932 ــ 1988) في إيقاع البيبوب، وأطلقا على نفسيهما لقبَي «مستر ويرد» و«دوك ستراينج»، وتميّزاً بوضعهما نظارات داكنة في ظلمة حانات موسيقى الجاز.

وكان شورتر من آخر عمالقة الساكس، وهي آلة جاز تخصص في العزف عليها منذ الخمسينات بعد تركيزه خلال مرحلة مراهقته على الكلارينيت.

وكان عازف البوق الأميركي وينتون مارساليس أول من علّق على وفاة شورتر الذي يكبره بنحو 30 عاماً، ملاحظاً أنه «كان يحسّن كل ما كان يلمسه».