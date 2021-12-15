الموضوعات الأكثر بحثا على غوغل 2021

تربع مسلسل Squid Game (لعبة الحبار) والممثل الأمريكي أليك بالدوين في قائمة الموضوعات الأكثر بحثا عبر محركات غوغل في عام 2021.

وأثارت الرياضة اهتماماً واسعاً، إذ إن المصطلحات الثمانية الأكثر بحثاً في العالم هذا العام تمحورت حول الكريكت والدوري الأمريكي للمحترفين في كرة السلة (إن بي إيه) ومسابقات دولية في كرة القدم مثل “يورو 2021″ و”كوبا أمريكا”.

كذلك حل مسلسل “لعبة الحبار”، الذي شكّل ظاهرة عبر عملاق البث التدفقي “نتفليكس”، في المركز التاسع على القائمة.

المسلسل الكوري الجنوبي الذي يصوّر مجموعة أشخاص يشاركون في لعبة للبقاء على قيد الحياة حتى النهاية بهدف الفوز بمبلغ مالي ضخم، استقطب أكثر من 142 مليون مشترك بالخدمة العملاقة في مجال البث التدفقي نهاية أكتوبر/تشرين الأول بعد شهر فقط على طرحه.

الشخصيات الأكثر بحثا

وتصدّر الممثل الأمريكي أليك بالدوين قائمة الشخصيات الأكثر بحثا عبر جوجل هذا العام، بعدما قتل من طريق الخطأ سينمائية خلال تصوير فيلم الويسترن “راست” في أكتوبر/تشرين الأول.

وتقدم بذلك على الشاب الأمريكي كايل ريتنهاوس الذي بُرّئ أخيرا بعدما قتل شخصين خلال تظاهرة مناهضة للعنصرية بولاية ويسكونسن الأمريكية العام الماضي.

المواضيع الأكثر بحثا

وفي فئة “الأحداث”، احتلت أفغانستان التي استعادت حركة طالبان السيطرة عليها في أغسطس/آب، واللقاحات المضادة لكوفيد-19، صدارة المواضيع الأكثر بحثا على جوجل في 2021.

غير أن مستخدمي الإنترنت اهتموا كثيرا ببعض الأسهم التي شكّلت محور حملات مضاربة في البورصة، بينها أسهم متاجر ألعاب الفيديو “جايم ستوب” أو شبكة صالات السينما “إيه إم سي”، إضافة إلى عملات مشفرة مثل “دوجكوين” و”إيثر”.

الوفيات

وفي فئة “وفيات”، تصدّر التصنيف مغني الراب دي إم إكس والمسافرة الأمريكية جابي بيتيتو التي قُتلت في ظروف غامضة، والأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية.

وكما في 2020، استحوذت الأسئلة المرتبطة بجائحة كوفيد-19 على حيز كبير من اهتمامات مستخدمي جوجل، وقد تخطّت عمليات البحث المرتبطة باللقاحات رسميا هذه السنة تلك المتصلة بفحوص التشخيص، وفق الشركة.

وفي ظل تفشي جائحة كورونا، دخل عام 2021 بمصطلح بحث شائع يعكس روح العصر وهو “الإفراط في متابعة الأخبار السيئة”، أو “doomscrolling”.

ويصف المصطلح عملية المتابعة المستمرة لشاشة الهاتف المحمول لمطالعة ما يستجد من أخبار سيئة. وبلغت ذروة المصطلح في شهر يناير/كانون الثاني.

وشهد عام 2021 عمليات بحث أكثر من أي وقت مضى عن “طريقة الحفاظ على الصحة النفسية” و”طريقة التعافي”.

وبحث المستخدمون كذلك عن طرق لكي يصبح المرء مدير نفسه في العمل، والبحث عن فرص جديدة لريادة الأعمال، وكيفية الحصول على وظيفة.

وتصدرت مقابلة الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل قائمة أكثر المقابلات التي بحث عنها المستخدمون في تاريخ جوجل على مستوى العالم.