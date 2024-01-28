الأحد 16 رجب 1445 ﻫ - 28 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المياه الجوفية في العالم تقل بشكل كبير ومتسارع.. ودراسات تدق ناقوس الخطر

منذ 28 دقيقة
A A A
طباعة المقال

دقت دراسة حديثة ناقوس الخطر، كاشفة أن نسبة المياه الجوفية في العالم انخفضت بشكل كبير ومتسارع خلال أربعة عقود، محذرة من أن استنزافها بالسحب المفرط يتسبب في مخاطر بيئية واقتصادية كبيرة، منها تراجع المحاصيل.

كما أظهرت دراسة أن مستويات المياه الجوفية حول العالم شهدت انخفاضًا واسع النطاق و”متسارعًا” على مدى السنوات الأربعين الماضية، وسط ممارسات ري غير مستدامة وتأثيرات تغير المناخ.

وأكدت الدراسة التي نُشرت يوم الأربعاء (24 كانون الثاني/يناير 2024) في مجلة “نيتشر” العلمية أن المياه الجوفية هي مصدر رئيسي للمياه العذبة للمزارع والأسر والصناعات، وقد يتسبب استنزافها في مخاطر اقتصادية وبيئية حادة، بما في ذلك تراجع المحاصيل وهبوط التربة بشكل مدمر خاصة في المناطق الساحلية.

وقال سكوت جاستشكو من جامعة كاليفورنيا وأحد المشاركين في الدراسة إن “أحد الأسباب الرئيسية المحتملة وراء الانخفاض السريع والمتسارع للمياه الجوفية هو السحب المفرط من المياه الجوفية لأغراض الزراعة المروية في المناخات الجافة”.
وأضاف أن الجفاف الناجم عن تغير المناخ كان له تأثيره أيضًا، إذ من المرجح أن المزارعين يسحبون المزيد من المياه الجوفية لضمان ري محاصيلهم.

وقالت الدراسة التي تناولت بالتحليل 170 ألف بئر في أكثر من 40 دولة إن الاستنزاف كان واضحًا بشكل خاص في المناخات القاحلة ذات الأراضي الزراعية الواسعة. وكان شمال الصين وإيران وغرب الولايات المتحدة من بين المناطق الأكثر تضررًا.

    المصدر :
  • DW

المزيد من منوعات

إليك أغرب الأنشطة التي يقوم بها الإنسان أثناء نومه
رسميا.. انخفاض معدل عنف النساء ضد الرجال في العراق
القيادة المتهورة للسيارات خطورة كبيرة... إليك آثارها وطرق الوقاية منها

الأكثر قراءة

من مقطع الفيديو الذي تضمن عبارة "حلل يا دويري"
غزة تحت النار
صورة.. استشهاد مقاتل القسام وصاحب مقولة "حلل يا دويري" في غزة
مناورات إسرائيلية على الحدود اللبنانية
دولة عربية حذرت حزب الله.. تل أبيب ستشن عملية كبيرة في العمق اللبناني
عناصر من حماس
غزة تحت النار
نيويورك تايمز: أسلحة حماس جاءت من مصدر غير متوقع