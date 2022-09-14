النادي الملكي يرفض المخاطرة ببنزيما

أعلن تقرير صحفي إسباني عن موقف الفرنسي “كريم بنزيما”، مهاجم ريال مدريد، قبل مواجهة الديربي أمام أتلتيكو مدريد.

ويحلّ ريال مدريد ضيفا على أتلتيكو مدريد، يوم الأحد المقبل، بملعب واندا متروبوليتانو، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ووفق صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإنّ الشكوك تحوم حول جاهزية بنزيما للمشاركة في ديربي مدريد.

وأضافت الصحيفة أنّ الجهاز الطبي لريال مدريد يرفض المخاطرة بمنح المهاجم الفرنسي الضوء الأخضر للمشاركة أمام أتلتيكو مدريد.

كما أشارت إلى أن الجهاز الطبي لريال مدريد، يعلم أهمية مباراة الديربي والتي تسبق معسكر منتخب فرنسا، ولكنّ غياب اللاعب عن المباريات الثلاث المقبلة سيمنحه فرصة التعافي والعودة بشكل أفضل.

وغادر بنزيما مباراة ريال مدريد أمام سيلتك، مساء الثلاثاء الماضي، في الدقيقة 30، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.