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النجمة الإيطالية صوفيا لورين تخضع لعملية جراحية

منذ 18 دقيقة
النجمة الإيطالية صوفيا لورين

النجمة الإيطالية صوفيا لورين

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قال متحدث باسم النجمة السينمائية الإيطالية صوفيا لورين، الاثنين، إنها خضعت لعملية جراحية بعد سقوطها في منزلها في جنيف.

وأخبر المتحدث رويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني أن العملية الجراحية التي أجريت للممثلة التي تبلغ من العمر 89 عاما والحائزة على جائزة الأوسكار “سارت بشكل جيد وهي الآن بحاجة إلى الراحة وكل شيء سيُحل”.

ولم يذكر المتحدث تفاصيل لكنه قال إن تقارير وسائل الإعلام الإيطالية صحيحة. وأفادت التقارير بأن الممثلة، التي تعد من أشهر نجمات السينما في القرن العشرين، سقطت في منزلها بجنيف أمس الأحد وأصيبت بكسر في الفخذ.

    المصدر :
  • رويترز

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