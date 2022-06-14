النجمة العربية الأكثر مشاهدة.. إليسا تحصد النجاح مجدداً

لاتزال إليسا تتصدر المراتب الأولى من YouTube top 100 على مستوى العالم على الرغم من دخول أغنيتها مع سعد المجرد شهرها الثاني.

الاغنية التي تخطت المئة مليون على اليوتيوب وعلى Tiktok في أقل من شهر هي الأغنية السابعة لإليسا التي تتخطى هذا الرقم.

وبالتالي كرّست إليسا نفسها النجمة العربية الأكثر مشاهدةً علماً بأنها الأولى على قناة روتانا المنتجة السابقة لأعمالها والاولى على قناتها الخاصة بادارة وتري وهذا نادر عالمياً.

اليسا تحصد النجاح بحفلات مكتملة العدد في غالبية الدول العربية وتتحضر لإطلاق أغنية جديدة من ألبومها الذي هو من إنتاج شركتها الخاصة التي ستطلقها قريباً لتشكل حالةً جديدة في صناعة الترفيه العربية على العموم.

وطرحت إليسا و سعد لمجرد كليب أغنيتهما الجديدة “من أول دقيقة”، و هي من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

تخطت الأغنية لهذه الحظة كل التوقعات وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي أشعل منصات التواصل الاجتماعي بمنشورات للأغنية وعبروا عن حبهم للعمل.

وتعتبر “من أول دقيقة” الأغنية الأولى في ألبوم إليسا الجديد الذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.