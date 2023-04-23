"النجمة" يتأهل إلى نهائي كأس لبنان لكرة القدم

تأهل النجمة حامل اللقب للمباراة النهائية لمسابقة كأس لبنان لكرة القدم لموسم 2022 – 2023، بفوزه على البرج في اولى مباراتي الدور نصف النهائي التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، خلف ابواب موصدة في وجه الجمهور 2 – 0.

وافتتح قاسم الزين التسجيل للنجمة بعد ربع ساعة بكرة رأسية الى الزاوية العليا اليمنى لمرمى الحارس حسن مغنية، متطاولا اليها من ضربة حرة نفذها البرتغالي فيتور باراتا من يمين المنطقة.

وسجل باراتا اصابة التعزيز 2 – 0 في الدقيقة 33 بكرة سددها من خارج المنطقة الى المقص الايسر لمرمى الحارس مغنية، حضرها البرازيلي جيفينيو بلمسة بكعب القدم.

ويلتقي النجمة في المباراة النهائية، الفائز من ثانية نصف النهائي بين العهد بطل الدوري وشباب الساحل، والتي تجرى بعد ظهر غد الاثنين على الملعب عينه.

ويتطلع النجمة الى لقب ثامن في المسابقة، يعادل به رقم عدد مرات فوزه ببطولة الدوري العام.