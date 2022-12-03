النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحرز الرقم ألف!

هز ليونيل ميسي الشباك في المباراة الألف في مسيرته الباهرة (السبت 3-12-2022) ليمنح الأرجنتين التقدم على أستراليا في دور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم مع سعيه لإحراز اللقب الوحيد الذي استعصى عليه.

وميسي البالغ من العمر 35 عاما هو هداف الأرجنتين عبر العصور، إذ سجل 94 هدفا ويشارك الآن في مباراته الدولية 169.

وسدد ميسي في شباك الحارس مات رايان في الدقيقة 35، وهو أول هدف يسجله في الأدوار الإقصائية بكأس العالم والثالث له في نهائيات قطر حتى الآن، ليرفع رصيده الإجمالي في كأس العالم إلى تسعة أهداف، متفوقا بهدف واحد على أسطورة الأرجنتين الراحل دييجو مارادونا.

وضاعف خوليان ألفاريز تفوق الأرجنتين في الدقيقة 57 قبل أن يقلص كريج جودوين الفارق لأستراليا في الدقيقة 77.

وانضم ميسي إلى أكاديمية برشلونة وعمره 13 عاما ليصبح أيضا الهداف التاريخي للنادي القطالوني برصيد 672 هدفا سجلها في 778 مباراة، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان العام الماضي.

وفي المجمل، أحرز ميسي 788 هدفا في مسيرته.

ويشارك ميسي في كأس العالم للمرة الخامسة وقال إنها ستكون بطولته الأخيرة، مما يجعل من المهم بالنسبة له الفوز باللقب إذا أراد معادلة إرث مارادونا.