النجم “العجوز” على رادار ليفربول من جديد

يسعى فريق ليفربول الإنجليزي لضم مهاجم جديد، وذلك استعدادا للرحيل المرتقب لأكثر من لاعب بخط هجوم “الريدز”، وذلك حسب ما كشفته تقارير إعلامية رياضية.

ويتوقع تفكك ثلاثي هجوم ليفربول المكوّن من محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو، برحيل لاعب أو اثنين، خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم.

وكشف موقع “ليفربول إيكو” عن أن مسؤولي ليفربول يبحثون التعاقد مع اللاعب السابق للنادي، هداف أتلتيكو مدريد الإسباني هذا الموسم، لويس سواريز.

وأشار تقرير الموقع المتخصص بأخبار “الريدز” إلى أن مسؤولي ليفربول يضعون سواريز ضمن خططهم لتدعيم الفريق في الموسم الجديد، بعد الانتكاسة التي حدثت للنادي هذا الموسم على صعيد منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وغيرها من المسابقات والبطولات المحلية في إنجلترا.

وبيّن التقرير أن المدير الفني لليفربول، يورغن كلوب، يريد التعاقد مع مهاجم مخضرم لديه خبرات كبيرة وهو ما جعل إدارة النادي تفكر في التعاقد مع سواريز، حيث تجهّز عرضا لتقديمه إلى أتلتيكو مدريد، حسبما نقلت “آس” الإسبانية.

ويحتل لويس سواريز المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني، برصيد 19 هدفا، خلف زميله القديم ليونيل ميسي، قائد وهداف برشلونة.

ولعب سورايز، 34 عاما، في صفوف ليفربول خلال الفترة من عام 2011 وحتى 2014، قبل أن يرحل إلى برشلونة، حيث لعب خلال تلك الفترة 110 مباراة وسجل 69 هدفا مع عملاق الشمال الإنجليزي.

ويتضمن عقد سواريز الحالي وفق تقارير صحفية، بندا يمكنه من الرحيل عن أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم الحالي.