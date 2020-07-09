النجم محمد صلاح يحقق “إنجاز تاريخي” بالدوري الإنجليزي

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تمكن الفرعون المصري النجم المصري من تسجيل إسمه بأحرف من ذهب في سجلات التاريخ بالدوري الانجليزي .

حقق النجم محمد صلاح إنجازا شخصيا لافتا، الأربعاء، بعدما بات أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يساهم في إحراز 100 هدف للفريق في بطولة البريميرليغ.

وأحرز الفرعون المصري هدفين في فوز فريق ليفربول الكبير على برايتون، بنتيجة 3-1، في الجولة 34.

موقع “غول” العالمي كشف أن صلاح بات بذلك أسرع لاعب يساهم في تسجيل 100 هدف لليفربول خلال تاريخه “الريدز” العريق في الدوري، وتمكن النجم المصري من تحقيق ذلك خلال 104 مباريات فقط، منذ قدومه للفريق في صيف 2017.

وانضم النجم المصري بعد تحقيقه رقم المئة إلى كوكبة محدودة جدا من نجوم ليفربول لا يتعدى عدد أفرادها ثلاثة، هم الأساطير روبي فاولر ومايكل أوين وستيفن جيرارد.

وأحرز صلاح تحديدا 73 هدفا، وصنع 27 تمريرة حاسمة لليفربول في أقل من 3 مواسم مع الفريق، وهي أرقام تظهر أهمية اللاعب المصري وقيمته للفريق.