النجوم يعيدون الفرح إلى الربوع اللبنانية

عانى لبنان في السنوات الأخيرة من أزمات عديدة منها أمنية وأخرى سياسية وإجتماعية وصحية أدت إلى غياب المهرجانات والحفلات الفنية بنسبة ٩٥ في المئة فيه.

كما كان ملاحظا غياب نجوم الغناء العرب عن هذه الفعاليات لكن يبدو أن صيف ٢٠٢٣ سيكون مختلفا فهناك عودة لعدد من مطربين العرب الذين قرروا إحياء الحفلات في عدد من المناطق اللبنانية وعلى رأسهم كاظم الساهر وهاني شاكر وإيهاب توفيق وشادي جميل، فضلا عن نجوم لبنانيين قرروا أن يعيدوا الفرح إلى قلوب الشعب اللبناني والسائح القادم إلى بلدنا ومن هؤلاء عاصي الحلاني وملحم زين ويارا ونانسي عجرم ونادر الأتات وغيرهم. أما المهرجانات الكبيرة فهي عائدة رغم ضعف الميزانيات.

تحضّر المهرجانات الكبرى مثل «بعلبك» و«بيت الدين» و«بيبلوس» لتنظيم ما تجده مناسباً من الأنشطة، كل في منطقته خلال تموز، وتسهم هذه المهرجانات مجتمعة، في الوقت نفسه بإحياء مهرجان وطني جامع في بيروت، يستمر أسبوعاً في شهر آب.

يريد وزير السياحة اللبناني وليد نصّار، تغيير المشهد الحزين الذي يخيم على العاصمة اللبنانية، منذ انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس 2020، كل الصعاب بالنسبة له يمكن تذليلها بالإرادة والتعاضد. لهذه الغاية لا يتعب من عقد لقاءات دورية مع مسؤولي المهرجانات الرئيسية، للتنسيق والتشاور، وطرح المبادرات، منذ أكثر من شهرين. وشكلت لجنة توجيهية، في آذار) الماضي، لهذا الغرض، تضم مجموعة من المعنيين في المجال.

تقضي خطة الوزير نصّار بأن تشارك المهرجانات جميعها، كل بحسب ما يرتأي، بحفل على الأقل، لإحياء أسبوع في بيروت، سيطلق عليه اسم «مهرجانات لبنان»، بحيث توجه كل يوم تحية إلى علم من الأعلام، كما سيشمل البرنامج أنشطة تشكيلية وحرفية، وموسيقية، غنائية.

بعض الأنشطة ستكون مجانية، بينما ستباع تذاكر، للبعض الآخر، كمساهمة من الجمهور في التمويل. وبقية التكاليف يجري السعي، لتمويلها من متطوعين، وقطاع خاص، ومبادرات فردية. فالهدف الرئيسي هو إمتاع الناس، وإعادة الفرح إلى قلوبهم، ومسح الحزن عن وجه بيروت.

وبالنسبة لمهرجانات بيبلوس فهي تتضمن حفلين أو ثلاث هذا الصيف في جبيل، لاستعادة نشاطها من جديد ، إضافة إلى مساهمتها في إحياء «مهرجان لبنان» في قلب العاصمة. ويجري روفايل صفير رئيس المهرجان اتصالات مع فنانين لبنانيين، وهم متجاوبون، ومتعاونون للغاية، لكن التقنيات، تبقى من أكثر العناصر كلفة.

هذه العودة بعد انقطاع، وبعدما تبدل حال لبنان بحال آخر، تذكّر القيمين على المهرجانات، بصعوبة البدايات. وكأنما هم يرجعون إلى لحظة الانطلاق بعد الحرب الأهلية، بمصاعبها، وتحدياتها.

مهرجانات بعلبك بدورها لا تريد أن تبقى غائبة عن المشهد. ويكتب للجنتها، أنها أحيت، رغم الوباء والصعوبات الهائلة، في صيف عامي 2020 و2021 حفلاً كل سنة بثته أونلاين، وعلى مختلف محطات التلفزة اللبنانية، وبعض الأقنية العربية، حرصاً منها على الصمود. وفي المرتين، كان التزامها واضحاً، بمستوى فني رفيع، لا تريد أن تتنازل عنه. الحفلة الأولى جاءت وطنية مؤثرة، من قلب «معبد باخوس» الروماني، في قلعة بعلبك، من خلال حفل موسيقي كبير شارك فيه 170 فناناً، حيث عزفت الفرقة الفلهارمونية اللبنانية بقيادة المايسترو هاروت فازليان، مقطوعات مختارة بعناية، لكل منها رسالة خاصة، موجهة إلى اللبنانيين والعالم. شاركت في الحفل جوقات «الجامعة الأنطونية»، وجامعة «سيدة اللويزة»، وجوقة «الصوت العتيق». وقد تألفت الجوقات هذه من حوالي 100 شخص، إلى جانب 75 موسيقياً، وفرقة رقص مؤلفة من 30 راقصاً وراقصة.

العام الماضي قدمت بعلبك حفلاً واحداً أيضاً، هو «شمس لبنان ما بتغيب»، من خلال فيلم صورته خصيصاً لهذه الغاية، موفرة على الجمهور عبء التنقّل في زمن الوباء. صُوّر الشريط، في مناطق أثرية بقاعية، لم تُستغل فنياً من قبل، وتضمّن مقطوعات موسيقية، غنائية، راقصة، أبرزت موهبة الفنانين والمخرجين الشباب المشاركين وروعة الأماكن. كما عرض الشريط بالتزامن مع بثه على المحطات التلفزيونية، على شاشة عملاقة في قلعة بعلبك، خلال حفل جمع الفنانين المشاركين، والرعاة والصحافيين.

أما خلال السنة الحالية، فستقيم «مهرجانات بعلبك» حفلين .

‎أما «مهرجانات بيت الدين»، فهي ستعود هذا الصيف بعد غياب عامين رأت خلالهما اللجنة «أن الأولوية كانت للصمود الاجتماعي والتضامن الإنساني لاجتياز المرحلة. أما الآن فإن المهرجان سيتربع على عرينه من جديد، في قصر بيت الدين، ليقدم نشاطاً فنياً وثقافياً مميزاً خلال شهر تموز، إيماناً منه بضرورة الاستمرار في إحياء الدور الثقافي للبنان. وكذلك أكدت لجنة «بيت الدين» أنها «لبت الدعوة للمشاركة في النشاط الثقافي الذي ستقيمه وزارة السياحة مع المهرجانات الأخرى، في منطقة الوسط التجاري لمدينة بيروت وذلك في صيف 2022.