النرويجي رود يتأهل لنهائي بطولة أمريكا المفتوحة بفوزه على ختشانوف

استغل النرويجي كاسبر رود ضرباته الأمامية القوية ليبلغ ثاني نهائي بطولة كبرى هذا العام بفوزه على الروسي كارين ختشانوف 7-6 و6-2 و5-7 و6-2 في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ليلة (الجمعة 9-9-2022) ليحافظ على آماله في تصدر التصنيف العالمي.

وحسم أول رجل نرويجي يبلغ النهائي في فلاشينج ميدوز تبادلا للضربات بلغ 55 ضربة ليفوز بالشوط الفاصل للمجموعة الأولى في طريقه للانتصار في استاد آرثر آش.

وسيلتقي المصنف الخامس في النهائي مع الفائز من مباراة قبل النهائي الاخرى التي ستجمع الأمريكي فرنسيس تيافو والإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثالث.

وقال رود، الذي خسر بمجموعات متتالية أمام رافائيل نادال في نهائي رولان جاروس في يونيو حزيران الماضي، “هذه المباراة ربما الأكبر في مسيرة كل منا. تريد استغلال الفرص التي تسنح لك وكنت قادرا على فعل ذلك اليوم”.

ويشتهر رود البالغ عمره 23 عاما بأدائه المتزن على الملاعب الرملية، لكنه كان فعالا بنفس القدر على ملاعب نيويورك الصلبة، حيث حصد 14 نقطة متتالية ليتقدم 5-1 في المجموعة الثانية شبه الخالية من الأخطاء.

وتراجع مستواه في الثالثة، حيث ارتكب 11 خطأ سهلا ومنح ختشانوف فرصة كسر إرساله في نقطة الفوز بالمجموعة.

ومع ذلك انتفض ونجح في كسر إرسال منافسه في الشوطين الثالث والخامس من المجموعة الرابعة وحسم المباراة بضربة أمامية كانت واحدة بين 20 ضربة خلال المباراة.

وقال اتحاد لاعبي التنس المحترفين إن رود سيقفز من المركز السابع عالميا إلى صدارة التصنيف في حال رفع الكأس يوم الأحد المقبل أو في حال فوز تيافو على ألكاراز في وقت لاحق اليوم.