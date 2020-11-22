النسخة الحالية لبرشلونة..الـ”أسوأ” منذ 25 عاماً

يبدو أن الموسم الكارثي لفريق برشلونة العام الماضي لن يكون الأسوأ ، فالنسخة الحالية للفريق الكتالوني تعتبر الأسوأ منذ ربع قرن بالرغم من الانتدابات الجديدة وتعيين مدرب جديد .

يخوض برشلونة أسوأ انطلاقة في “الليغا” الإسبانية منذ 25 عاما، حيث عجز ليونيل ميسي ورفاقه عن الحصول على أكثر من 11 نقطة من أصل 24، بعد أن خاضوا حتى الآن 8 مباريات في الموسم الحالي.

وفاقمت الخسارة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة صفر-1، السبت، معاناة النادي الكتالوني، ومدربه الهولندي رونالد كومان.

بالسقوط أمام فريق المدرب دييغو سيميوني على ملعب واندا ميتروبوليتانو، يكون برشلونة قد تلقى 3 هزائم وتعادل في مباراتين، بينما لم يفز سوى بثلاث مباريات فقط، وهو ما لم يحدث للفريق العريق منذ موسم 1995/1996.

وكان برشلونة قد سجل في موسمي 2002-2003 و 2003 – 2004 12 نقطة فقط في أول 8 مباريات، بينما سجل 13 نقطة في موسم 2000 -2001 إثر سقوطه في 3 مباريات، وفوزه في 4 مباريات، وتعادله في مباراة واحدة.

ووفقا للمعدل الحالي لبرشلونة صاحب الـ11 نقطة، فمن الوارد أن لا يتمكن النادي الكتالوني من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويمر الفريق بمشكلات عدة حتى قبل بداية الموسم مع أنباء راجت طويلا عن رغبة ميسي في الرحيل، قبل أن يعلن بقاءه داخل أسوار كامب نو “مضطرا على الأرجح” لموسم آخر، علما بأنه لم يقدم حتى الآن أداء مقنعا.