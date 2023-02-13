النصر السعودي يعرض على ميسي " أعلى راتب في العالم"

كشفت تقارير صحفية كتالونية أن نادي النصر السعودي تواصل مع ليونيل ميسي من أجل التعاقد معه ليصبح زميلا لمنافسه اللدود كريستيانو رونالدو في صفوف “العالمي”.

ووسط استمتاع ميسي بالتتويج بكأس العالم مع الأرجنتين العام الماضي خطف رونالدو الأضواء سريعا بانتقاله المفاجئ إلى النصر في صفقة ضخمة ستجعله على الأرجح الأعلى راتبا في العالم، وذكرت تقارير أن قيمة الصفقة أكثر من 200 مليون يورو (216.28 مليون دولار).

وقالت صحيفة “الناسيونال” الكتالونية، أمس الأحد، إن قادة النصر يريدون تشكيلة تضم جميع النجوم عبر إغراء العديد من نجوم أوروبا الذين على وشك الاعتزال.

وأضافت في تقريرها “إدارة النصر تواصلت مع ميسي بعدما وقَّع معهم كريستيانو رونالدو، وما زالوا يبحثون الآن عن المزيد من التعاقدات، يمكن أن يلعب سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة مواسمه الأخيرة هناك في مسابقة أقل تطلبًا لبذل الجهد والتنافسية مع كسب الكثير من المال”.

ويرتبط ميسي قائد الأرجنتين والمرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم التي يمنحها الاتحاد الدولي “فيفا”، بعقد مع باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم الجاري ويتفاوض معه النادي الباريسي في محاولة للإبقاء عليه لموسم واحد على الأقل.

كما إن برشلونة ما زال يريد استعادة أسطورته بعد عامين من رحيله مجانا عن النادي الكتالوني إلى باريس سان جيرمان، لكن الصعوبات المالية في النادي تقف حجر عثرة أمام هذه الفكرة، فضلا عن خلافات النجم الكبير مع خوان لابورتا، رئيس النادي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن ميسي قد ينتقل للعب في إنتر ميامي الأمريكي الذي يملكه النجم ديفيد بيكهام، فضلا عن النصر والاتحاد السعوديين أو الهلال حامل لقب ووصيف بطل مونديال الأندية كذلك.

ورغم ما يتردد عن مفاوضات تجديد عقده مع النادي الباريسي، لكن يعتقد الآن أن ميسي يعيد النظر في خياراته خاصة مع اقتراب نهاية عقده.