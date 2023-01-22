النصر يتصدر الدوري السعودي في أول ظهور رسمي لرونالدو

خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار، اليوم الأحد، في أول ظهور رسمي له في الدوري السعودي رفقة فريق النصر الذي واجه الاتفاق ضمن منافسات الأسبوع 14 من الدوري السعودي لكرة القدم.

واستعاد النصر صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بفوزه 1-0 على ضيفه الاتفاق.

وأحرز تاليسكا هدف النصر بضربة رأس في الدقيقة 31.

وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 33 نقطة من 14 مباراة متقدمًا بنقطة واحدة على الهلال حامل اللقب والذي خاض 15 مباراة.

النصر يكسب الاتفاق بهدف تاليسكا ✅ • هدف المباراة ⬇️#النصر_الاتفاق⁩ | #SSC pic.twitter.com/N0anZykNgs — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 22, 2023

وارتدى رونالدو شارة القيادة أمام الاتفاق، اليوم الأحد، في الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين.

وانضم رونالدو قائد البرتغال إلى النصر، الشهر الحالي، لكنه لم يشارك منذ ذلك الحين بسبب إيقافه بعد طرده في آخر مباراة مع فريقه السابق مانشستر يونايتد في إنجلترا.

ونجح النصر بقيد رونالدو بعد رحيل الكاميروني فينسنت أبوبكر إلى بشيكتاش التركي أمس السبت.

وفي وقت سابق فاز نادي الهلال 2-1 على ضيفه أبها اليوم الأحد.

ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 32 نقطة من 15 مباراة، وبقي أبها في المركز السابع وله 18 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: